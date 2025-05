«Hay jugadores que viven en la calle y aprovechan los entrenamientos para ducharse»

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 23 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El fútbol es el deporte más popular y practicado del mundo. Aparentemente no hace falta disponer de muchos medios para poder disfrutarlo. Basta con tener un balón, el espacio suficiente, además de improvisación e imaginación para levantar dos porterías. Es democrático. Aceptado por todo tipo de cultura o sociedad. Cuando la pelota comienza a rodar da igual el idioma y la clase social del que lo juega. Solo importa contar con la habilidad suficiente como para acertar a golpear el balón con el pie.

El fútbol posee un poder reparador incalculable. No cura un cáncer, ni acaba con el hambre o las guerras en el mundo, pero por momentos puede aliviar cualquier angustia. Así lo creen en el Indarbizi 17, un equipo de Primera Regional de Trintxerpe que surgió hace dos años para que Mikel García, un donostiarra de 23 años que padece cáncer de parótida desde los 18, pudiera seguir practicando su deporte favorito rodeado de sus amigos. EL DIARIO VASCO contó su historia y la de alguno de sus futbolistas en septiembre. Ahora estos saltan al campo con la camiseta de Goazen Reala!, el programa audiovisual de DV que se puede ver en la web del periódico y en su canal de Youtube, y donde se analiza la actualidad de la Real Sociedad, pero también da visibilidad a otras disciplinas. La historia de este equipo bien merecía ser contada también a través de este canal.

Mikel ha encontrado en el conjunto pasaitarra una vía de escape de su enfermedad. Pero no es el único integrante al que el equipo le sirve como bálsamo. Indarbizi 17 es más que un club de fútbol. Se ha convertido en un proyecto solidario también para Bouya Gueye 'Cama', Umaru Bangura o Seddiq Had, algunos de los componentes de la plantilla que no formaban parte de la cuadrilla original de Mikel, pero que amplían el sentido por el que se concibió.

De hecho, uno de los reportajes publicados en estas mismas páginas sirvió para que un lector le regalara unas botas de fútbol a 'Cama', uno de los jugadores que no contaba con los recursos económicos suficientes como para permitirse comprar un par de zapatillas con tacos. Este futbolista, cuyo apodo viene por su evidente parecido con el jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga, luce unas flamantes botas blancas de Adidas desde entonces.

El entrenador, Bixen Zinkunegi, explica que «se creó por Mikel, pero como él es de buen corazón empezaron a venir chavales extranjeros. No tenían ropa ni dinero y pensamos en darles la oportunidad de probar y jugar con nosotros». «A raíz del reportaje que publicasteis nos empezó a llamar más gente. El compañero de Sierra Leona llegó porque la monitora del albergue en el que vivía nos telefoneó para ver si podía jugar con nosotros. Ahora estaremos un 60% gente de aquí y un 40% de fuera».

Aparentemente no hace falta disponer de muchos recursos para jugar al fútbol, pero incluso para poder participar en la categoría más humilde del fútbol guipuzcoano se necesita realizar una inversión por mínima que sea en equipamiento, material, licencias o alquiler de instalaciones. Los jugadores colaboran para que los que menos medios dispongan puedan jugar al fútbol. Todos arriman el hombro.

Problemas con las fichas

«Cada uno hemos puesto dinero de nuestro bolsillo para pagarnos las fichas, comprar el material, el equipaje... Hace dos años partimos de cero y nos hemos buscado la vida. No hemos tenido un sponsor potente», subraya Bixen, que agradece sin embargo las ayudas que han recibido de distintos comercios e instituciones. Entre ellos, el negocio de los padres de Mikel.

Sostiene que su función trasciende al ámbito deportivo. Va más allá de preparar los entrenamientos entre semana y dar las alineaciones el día de partido. «Hay chavales que viven en una fábrica abandonada o en una chabola en Urgull, viven en la calle, y aprovechan los días de entrenamiento para poder ducharse». Han tenido que remover Roma con Santiago para conseguir las fichas con las que pudieran jugar.

«No podíamos hacerlas porque no tienen pasaporte y sin pasaporte la federación no te tramita la licencia. Hemos tenido que pedir el tránsfer a las federaciones de sus países de origen y esperar mucho tiempo. Hemos tenido jugadores entrenando durante dos meses sin poder competir, que es lo que más les gusta, por los dichosos papeles. Al final hemos conseguido que todos tengan sus fichas y todo se lo hemos pagado entre jugadores, técnicos, delegados...».

MORQUECHO

El Indarbizi 17, como todo equipo de fútbol, lo que también busca es ganar sus partidos cada fin de semana. «El año pasado nos salió mejor deportivamente hablando. Estuvimos hasta la última jornada dependiendo de nosotros mismos para poder subir a Preferente, pero perdimos el último partido y no pudimos ascender. Esta temporada hemos estado un poco más flojitos, se nos fueron los dos mejores jugadores y ahora estamos luchando por clasificarnos para la semifinal de Copa», descubre ilusionado Bixen.

¿Y Mikel? «Muchas veces no puede venir según su estado de salud, pero cuando está bien viene a los entrenamientos y a los partidos a animarnos o a ayudarnos con el material. Suele venir su madre a ver los partidos y más de una vez le graba el partido con el móvil para que lo pueda ver en directo. Alguna vez me ha llamado y me ha preguntado por una u otra jugada y yo, '¿pero cómo lo sabes?' Siempre está ahí, más cerca o más lejos, pero siempre lo tenemos con nosotros, ya sea en persona o por el teléfono», valora el técnico.

El equipo se ha convertido en una gran familia. Para Julen González, uno de los compañeros de Mikel en el Indarbizi 17, «el fútbol es la vida y una enseñanza». «Esto se ha creado por un grupo de amigos y es lo más bonito», destaca. Iñigo Soba también defiende la camiseta del Indarbizi 17 y da con la clave de todo. «El fútbol sirve para entretenerse y olvidarse de las cosas». El fútbol no son solo goles, es mucho más. Para Mikel es una oportunidad para abstraerse de su enfermedad y para 'Cama' supone la posibilidad de integrarse. El Indarbizi 17 abandera los mejores principios del fútbol guipuzcoano.