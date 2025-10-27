La jueza del caso ordena al Barcelona aportar todos los contratos con Negreira

La magistrada encargada de la instrucción del 'caso Negreira', Alejandra Gil Lima, ha dictado un auto en el que requiere al Barcelona la entrega inmediata ... de «cualquier tipo de material que pudiera sustentar su facturación» hacia las empresas vinculadas durante casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El requerimiento no se limita a los contratos formales firmados entre el club y las sociedades de Negreira, sino que abarca «la prestación de servicios, el contenido de los informes o cualquier soporte que demuestre la legalidad y la justificación de las elevadas sumas abonadas».

La causa investiga los pagos realizados por el club catalán a empresas vinculadas al exárbitro entre 2001 y 2018 (una cifra que ronda los 8,4 millones de euros según la documentación recabada hasta la fecha) durante un periodo en el que Negreira desempeñaba un cargo de máxima relevancia en el estamento arbitral. La hipótesis central del equipo acusador es que esos pagos podrían haber tenido como objeto influir de forma indirecta en las decisiones arbitrales.

Por su parte, el Barcelona siempre ha defendido que los pagos respondían a servicios legalmente contratados, consistentes en informes técnicos sobre arbitraje y jóvenes talentos. La entrega de esta documentación por parte del club blaugrana será clave para el desarrollo de la instrucción. Si el club consigue aportar material sólido que legitime cada factura y cada pago, se podría atenuar la acusación. En cambio, si los registros son insuficientes, ambiguos o inexistentes, el avance de la causa podría consolidar la línea de la Fiscalía.