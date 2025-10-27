Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Enríquez Negreira. EP
Tribunales

La jueza del caso ordena al Barcelona aportar todos los contratos con Negreira

En una nueva escalada de la instrucción, el club azulgrana deberá entregar la documentación completa que soporte sus pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018

Aitor Echevarría

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:18

Comenta

La magistrada encargada de la instrucción del 'caso Negreira', Alejandra Gil Lima, ha dictado un auto en el que requiere al Barcelona la entrega inmediata ... de «cualquier tipo de material que pudiera sustentar su facturación» hacia las empresas vinculadas durante casi dos décadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  5. 5 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  8. 8 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  9. 9 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La jueza del caso ordena al Barcelona aportar todos los contratos con Negreira

La jueza del caso ordena al Barcelona aportar todos los contratos con Negreira