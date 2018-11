El día que Jordi Alba nos ganó 22-0 El ahora lateral del Barcelona jugó con los azulgrana la Donosti Cup de 2001 y se enfrentó a dos colegios donostiarras: San Luis La Salle y San Ignacio de Loyola 01:40 Un joven Jordi Alba campeón de la Donosti Cup. ENEKO PÉREZ Sábado, 17 noviembre 2018, 18:25

Cuando guardas un recuerdo especial de un partido que perdiste 22-0, es que ese día no fue un día cualquiera. Era finales de junio de 2001, y mis compañeros de equipo de San Luis La Salle Ikastetxea (del barrio donostiarra de Bidebieta) y yo nos medimos en la Donosti Cup al todo poderoso FC Barcelona, el conjunto que a la postre sería el campeón de aquella edición en la categoría B12 (11-12 años). El encuentro en sí fue lo de menos, la diferencia entre ambos conjuntos era abismal y el resultado bien pudo haber sido 26-3, por poner un ejemplo.

Lo que ninguno de los allí presentes en el anexo de Anoeta podía intuir era que en ese duelo de niños estaba presente un futuro campeón de Europa, de la Liga española, de la Copa del Rey y de la Champions League. Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en la actualidad, jugó aquel día defendiendo la camiseta azulgrana con el '10' a la espalda y en la posición de mediapunta o extremo derecho, trazando unas diagonales imposibles de defender para nosotros. Todos ellos eran buenísimos, lo mejor de lo mejor en sus barrios, pueblos y colegios, pero él era otra cosa. «¡Cómo jugaba ese chaval, el que llevaba el 10! Es una pasada», me dijo mi padre al regresar a casa.

Quizás Alba no se acuerde de ese partido, porque en sus épocas de alevín, infantil o cadete jugó cientos de partidos contra cientos de rivales… Pero nosotros nunca lo olvidaremos. El día que me enteré de que él había jugado contra nosotros me invadió una sensación de orgullo inmensa. Pensé que, a pesar de la abultada derrota, habíamos formado parte de un pequeño trozo de historia de un torneo de tanto prestigio como la Donosti Cup. Además, conviene recordar que ese equipo en el que jugaba Alba había sido creado tras una criba realizada entre 1.000 chavales nacidos en 1989, de cuya selección se hicieron otros tres grupos más. 60 niños de ese millar de aspirantes fueron los elegidos, según nos explicó después el entrenador de los catalanes.

Aunque eso a Alba no le importaba mucho. Lo único que le preocupaba era jugar a fútbol y tener el balón, regatear, asistir y pelear como un auténtico jabato. Con unas aptitudes extraordinarias para la práctica del fútbol, solo ocho años después él debutó en 1ª con el Valencia, a la vez que mis compañeros y yo empezábamos a dar nuestros primeros pasos en la universidad, en otros estudios superiores o directamente en el mundo laboral.

La otra víctima donostiarra

Con todo, San Luis La Salle no fue el único colegio de la capital guipuzcoana que sufrió en sus carnes la pegada y el talento de los catalanes dentro del torneo. San Ignacio de Loyola, el centro académico del barrio de Gros, también cayó ante ellos con un resultado abultado. «Creo recordar que quedamos 12 o 13-0. Parecía que jugaban de memoria, las jugadas a balón parado eran increíbles. De lo que nunca me olvidaré es de que en la primera jugada mandé al balón al palo tras una bonita combinación… Estuve muy cerca de meter gol», cuenta uno de los integrantes de aquella plantilla que se enfrentó a Jordi Alba en aquel mismo verano. Como colofón, hay que destacar que en las filas blaugranas había otros dos niños que también consiguieron llegar al fútbol profesional: Rubén Miño (portero) y Víctor Rodríguez (atacante).