Jon Uriarte, presidente del Athletic de Bilbao, arremete contra su afición antes del derbi: «Esto no puede pasar en este club» El máximo rector de la entidad bilbaína criticó los silbidos contra sus jugadores y cuerpo técnico durante la asamblea de socios compromisarios

J. F. Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:50

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, aprovechó la Asamblea General Ordinaria celebrada este jueves en el Palacio Euskalduna para hacer una reflexión crítica sobre el ambiente en San Mamés, lanzando un claro mensaje a los socios compromisarios. Así, durante su discurso, Uriarte se pronunció directamente contra las muestras de disconformidad de una parte de la afición, especialmente las que se producen al inicio de los encuentros.

En un claro dardo a quienes han silbado, como ocurrió con Nico Williams o ante el Girona, el presidente sentenció: «Sobran esos silbidos sin ningún sentido a jugadores y cuerpo técnico en los primeros minutos de un partido». Unas declaraciones realizadas pocas horas antes del derbi Real - Athletic este sábado a partir de las 18.30 horas.

Esta advertencia estuvo enmarcada en la necesidad de gestionar las expectativas. Uriarte insistió en que, «cuanto mayor es la ilusión, más importante es la gestión de las expectativas». Aunque reconoció que en el fútbol un día se puede ser héroe y al otro villano, el presidente afirmó que esto «es algo que puede pasar en otros clubes, pero no en el Athletic». Además, subrayó que los pilares del club deben ser «el equipo, la humildad y la confianza en el talento».

🚨🚨🎙 Jon Uriarte: “Sobran esos silbidos sin sentido a jugadores o cuerpo técnico antes de los partidos”. pic.twitter.com/ZT01JsSXhn — Athletic Xtra (@AthleticXtra) October 30, 2025

Defensa de la gestión del Athletic de Bilbao

El llamamiento a la unidad y la calma se fundamentó en la exitosa gestión que ha caracterizado a su juicio el mandato de Uriarte, quien está encarando su último año de legislatura. El presidente pidió a la afición «no perder la memoria ni la perspectiva», destacando que en el éxito es «más fundamental aprender de los aciertos y valorar lo que nos ha traído aquí». Los logros deportivos presentados fueron la Copa del Rey o la clasificación para la Champions League y un cuarto lugar en la Liga F.

Además de los éxitos en el campo, Uriarte quiso poner en valor la estabilidad financiera. La Junta Directiva ha conseguido, según señaló, un cambio en la economía del club, pasando de un déficit recurrente a presupuestar «unos 10 millones de euros en beneficios para la temporada 2025/26», un dato que coincide con la afirmación de que en tres años se pasó de déficit estructural a presupuestar esa cantidad. La asamblea respaldó masivamente esta gestión, aprobando el balance de la campaña anterior con un 86,3% de los votos y el presupuesto positivo para la nueva temporada con un 78,1%.

Durante la Asamblea, Uriarte también abordó una solicitud de un socio compromisario para estudiar la posibilidad de reinstaurar el tradicional partido de homenaje al socio. Aunque inicialmente el presidente mostró reservas, citando desafíos como el cambio de césped en verano, la poca luz natural en el estadio y el riesgo de que «sea un fracaso» al celebrarse en fechas estivales como el siete de agosto, los aplausos de los presentes parecieron hacerle cambiar de opinión.

La Asamblea General Ordinaria de 2025 concluyó con un respaldo mayoritario a la Junta Directiva de Uriarte, que ha conseguido la aprobación de la gestión del último ejercicio, el cierre de las cuentas anuales y el presupuesto para la temporada 2025/26.