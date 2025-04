El Inter se queda sin opciones de triplete tras perder con el Milan

David Hernández Madrid Miércoles, 23 de abril 2025, 23:59 Comenta Compartir

El Inter ha sufrido un batacazo tras perder en la semifinal de Copa en su derbi contra el Milan por 0-3. Al equipo de Inzaghi no le ha salido nada en ataque y los 'rossoneri' han ajusticiado a su eterno rival a través de las contras. El exmadridista Luka Jovic adelantó antes del descanso al Milan, que ejercía de visitante en San Siro. Tras la reanudación el ariete serbio anotó su segundo gol. El Inter se volcó en ataque y descuidó la defensa y en la recta final del encuentro, Reijnders metió el tercero que ponía el resultado final.

Esta derrota supone que el Inter ya no pueda ganar el triplete esta temporada. Ya solo tienen esta posibilidad el Barça y el PSG, que tienen opciones de ganar sus respectivas ligas, copas y la ansiada Champions. La semana que viene el Inter se enfrentará al cuadro catalán en la ida de su semifinal europea y la dinámica en la que llegan no es la mejor, pues encadenan tres partidos consecutivos sin ganar.

El partido de este miércoles ha mostrado que el Inter no ha sabido gestionar una eliminatoria, pues traía de la ida un resultado de empate a uno y hoy jugando como local no han podido alcanzar la final. Cabe mencionar que el Inter perdió el pasado fin de semana contra el Bolonia en Liga. Esta derrota establece un empate a puntos, por el liderato, con el Napoles a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. El equipo de Inzaghi, además de tener que jugar una eliminatoria durísima con el equipo español, no se pueden descuidar en la competición de la regularidad.

Por otra parte, el Milan se enfrenrará previsiblemente al Bolonia, que trae un 0-3 de ventaja contra el Empoli, en el partido por alzar el trofeo. Este título puede salvar la temporada del equipo de Conceicao. El Milan cayó bastante pronto en Europa, pues no pudieron superar en dieciseisavos de Champions al Feyenoord siendo favoritos. A ello hay que sumar la mala campaña que están realizando en la Serie A con un nivel muy por debajo de lo habitual estos últimos años. Tan grave es que no tienen muchas opciones de clasificarse a Europa. La única opción que tendrán para ello será ganar la Copa y garantizar su presencia en la Europa League.