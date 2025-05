El «robatripletes» que le ha quitado un título al Barcelona tras su derrota ante el Inter de Milán: «Viva Frattesi…» Una modificación no autorizada en Wikipedia cambia aleatoriamente la biografía del centrocampista italiano, que se convirtió en el héroe del conjunto de Inzaghi tras su gol en el minuto 9 de la prórroga

El Inter de Milán - Barcelona (4-3) fue una oda al fútbol. Y es que el choque de vuelta de la primera semifinal de la Champions League ofreció un espectáculo de buen juego, intensidad y alternativas en el marcador. De hecho, los locales se fueron al descanso con un 2-0 que parecía sentenciar la eliminatoria. Sin embargo, los de Flick le dieron la vuelta gracias a los goles de Eric García, Dani Olmo y Raphinha. Acerbi, en el descuento, llevó el choque a la prórroga y allí, con un Inter envalentonado por su afición, un gol de Frattesi desató la locura. El gol del italiano, que aprovechaba una asistencia de Taremi, significaba a la postre la clasificación para la gran final de la Champions. El centrocampista se convertía en el gran héroe del encuentro.

Es por ello que muchos internautas no tardaron en hacer notar su alegría por la derrota del Barcelona. Uno de ellos incluso lo hizo en Wikipedia, donde mostró su gran alegría por el hecho de que los culés no vayan a poder hacerse con el triplete tras la consecución de la Copa ante el Real Madrid. Y aprovechando el carácter abierto de la plataforma a la comunidad no se cortó lo más mínimo a la hora de modificar algunos de los datos de la biografía del futbolista italiano del Inter de Milán. «Davide Frattesi (Roma, Italia, 22 de septiembre de 1999) también conocido como el 'robatripletes' es un futbolista italiano que juega de centrocampista en el Inter de Milán de la Serie A de Italia», se podía leer en Wikipedia. Es más, el internauta aprovechó para realizar su valoración personal: «No lo conoce nadie pero le ha quitado un título al Barcelona. Viva Fratessi». Al ataque malicioso de este usuario anónimo en Wikipedia hubo que añadir un evidente problema de moderación instantánea, ya que la entrada de esta enciclopedia digital se registró nada más marcar el gol que significaba el 4-3 a favor de los italianos.

El perfil de Pablo Marín, también modificado

No es la primera vez que Wikipedia registra datos incorrectos de un futbolista. Sin ir más lejos, el pasado 8 de febrero Pablo Marín, jugador de la Real Sociedad, veía como su hoja de servicios reflejaba en apenas tres partidos 1.000.000.000 de goles. Números de crack mundial. De hecho, la ficha hackeada de Pablo Marín en Wikipedia estaba repleta de datos surrealistas. Y es que en ella se decía que el riojano «debutó con el equipo Z de la Real el 1 de noviembre de 2003 al partir como titular en una derrota por 0-1100 frente al Tolosa CF en la extinta Cientoava División 4​». También se aseguraba que «en la temporada 2021-22 jugó en el equipo X» de la Real Sociedad, y que su primer gol con el L lo logró «en la victoria por 420-69 frente a la UD Multicalaveras».

También se decía que en las dos temporadas en el Real C, el riojano llegó a marcar 710.000.000 tantos en apenas 21 partidos, números que repitió en el Sanse en los tres años posteriores. Su paso por el primer equipo no hizo sino confirmar su calidad ya que desde la campaña 2022-23 el centrocampista había sido capaz de anotar 10 billones de goles. Números que a posteriori se corrigieron en una plataforma tan fiable como Wikipedia.