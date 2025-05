Iñigo se defiende tras escupir a Acerbi: «Me habrían expulsado seguro»

Á.L. Miércoles, 7 de mayo 2025, 09:54 | Actualizado 10:52h. Comenta Compartir

Los que presenciaron el encuentro entre el Inter de Milán y el Barcelona de Champions disfrutaron de un espectáculo de fútbol memorable, de primer nivel, con giros de guion y detalles técnicos sólo a la altura de algunas privilegiados. Pero, en un clima de semejante exigencia y tensión, también tuvieron lugar episodios poco edificantes y nulamente ejemplares. Uno de ellos lo protagonizó Iñigo Martínez, exjugador de la Real y luego del Athletic, que resolvió desahogar su ira tras un gol neroazzurro lanzando un gargajo ante Acerbi. Su defensa posterior, de alguna manera avalada por la decisión del VAR de no expulsarle, es que no lo dirigió hacia el central transalpino, que adoleció de falta de elegancia al celebrar el tanto con algunos gestos en la cara del vizcaíno. Las imágenes desdicen la versión del central.

Todo sucedió tras el segundo gol de los italianos, el de penalti de Calhanoglu. «Me lo ha celebrado en la cara», denunciaba posteriormente Iñigo en su intervención ante los medios. El central, que fue sustituido por Araujo en el minuto 76, se defiende también fuera de los terrenos de juego: «Fue una reacción mía innecesaria, pero en ningún momento se lo he tirado a él, el escupitajo ha ido a un metro».

🎙 Íñigo Mtnez raja del colegiado y habla del escupitajo:



🗣" Ha habido jugadas que ha querido decantarse para otro lado..."



💧 "Acerbi me celebra en la cara y yo reacciono mal. El escupitajo no va a él... Me hubiesen expulsado seguro" pic.twitter.com/GLr1VwHzVf — Mr. Asubío (@MrAsubio) May 6, 2025

La tensión entre los jugadores era evidente, en un momento de nítidos contrastes. Mientras la mayoría de jugadores del Inter celebraba el segundo tanto, unos cuantos recriminaban su acción al central. Hubo unos instantes de cierta intigra porque daba la sensación de que el VAR podría revisar la acción y expulsar al de Ondarroa. Pero el Barça pudo sacar de centro sin mayores consecuencias. «No se lo he tirado a él; vamos, si no, me hubiera expulsado, no tengo ninguna duda», alegó Iñigo.