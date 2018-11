FIFA Infantino: «La FIFA estaba muerta; ahora es transparente» Infantino, en una foto de archivo. / REUTERS El presidente del máximo organismo futbolístico se defiende de las acusaciones sobre una supuesta ayuda a PSG y City para no ser sancionados por el fair play financiero asegurando que «no existe ningún acto ilegal» EFE Zurich Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:58

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó este miércoles en un amplia entrevista con la Agencia Efe en Zúrich que ha transformado una organización que cuando él llegó «estaba muerta y que hoy en cambio es dinámica y transparente».

Infantino comenzó así a defenderse de las acusaciones que le han situado en las últimas fechas como encubridor del dopaje financiero del París Saint-Germain y del Manchester City, clubes que, según Football Leaks, habrían recibido inversiones millonarias camufladas como contratos de patrocinio, en su época de secretario general de la UEFA.

Infantino fue duro y contundente con este asunto: «Antes encontraban dinero de la FIFA en cuentas personales de los bancos, ahora lo que encuentran son emails de trabajo rutinario de una organización futbolística dinámica».

-¿Es cierto que usted ha favorecido los intereses de los llamados clubes Estado?

De entrada le digo que hemos cambiado la FIFA de arriba a abajo. Hoy es sólida. Organiza competiciones con criterio y desarrolla el fútbol por todo el mundo. Hemos multiplicado por cuatro lo que la FIFA invierte en cada país. Y hemos impuesto y multiplicado auditorías en cada federación por todo el mundo para que el dinero que se ingrese acabe donde debe. Estamos muy orgullosos de nuestra labor.

-¿Tienen indicios a través de la policía de cómo se han filtrado los correos que han salido de la FIFA? ¿Sospecha de antiguos trabajadores?

No han encontrado ni van a encontrar nada en los correos. No existe acto ilegal alguno. En esta empresa se discute internamente, hay posiciones divergentes, gente que opina distinto, una empresa del Siglo XXI. ¿Es esto un delito? Antes, en otras épocas, se encontraban millones en los bancos, ahora encuentran emails de trabajo entre empleados y su Presidente discutiendo como desarrollar y mejorar el futbol. Esa es la diferencia.

-¿El sistema ayudó al PSG?

No es cierto. Los acuerdos con los clubes en el marco del sistema del Financial Fair Play (juego limpio financiero) han sido la máxima absoluta desde 2014. El 98 % de los clubes europeos que han estado en violación del principio de 'break-even' (gastos superiores a ingresos) ha firmado acuerdos con la UEFA. Se ha tratado a todos por igual. Adicionalmente, me gustaría recordar que estos acuerdos que algunos ahora critican sin base han conllevado sanciones disciplinarias muy graves para los clubes. Como es posible decir que se les ha ayudado? Es no saber cómo funcionan los reglamentos de la UEFA y un desprecio absoluto al sistema que fue acordado entre la UEFA y los clubes europeos (ECA) y validado por el TAS. Todos los clubes en Europa se benefician del sistema del 'fair play' financiero. Lo más importante son los clubes, el objetivo no es 'matarlos' sino ayudarles a que sean sostenibles. Mi trabajo es debatir, en cualquier caso, para encontrar acuerdos y mejorar el sistema.

-¿Cómo están las cuentas de la FIFA?

Cuando llegué había 900 millones de euros de reservas. Hoy hay 2.300, cifra que nunca tuvo la FIFA, e invirtiendo cuatro veces más. Yo lo que me pregunto es qué hacían antes con el dinero. Miramos hacia delante, expandiendo el fútbol femenino, poniendo en valor el Mundial de Rusia que fue un éxito absoluto. Con la puesta en marcha del VAR, otro acierto que ha transformado el fútbol. Y por supuesto culminando por primera vez un proceso de designación de la sede del Mundial 2026 a EEUU, México y Canadá sin escándalos. Somos personas serias. Nunca nos encontrarán problemas de dinero. Sabemos de dónde viene y a dónde va.

-¿Habrá finalmente 48 selecciones en el Mundial de Catar?

¿Por qué no? Trabajamos por el fútbol en el fútbol. Se someterá a aprobación en marzo, pero la posibilidad es pequeña.

-¿La FIFA considera un riesgo la creación de una Superliga Europea?

Este asunto lleva veinte años encima de la mesa. El riesgo existe, es real. Hay documentos. Pero es nuestra responsabilidad encontrar vías para que el fútbol esté unido. Por eso hemos propuesto un nuevo Mundial de clubes. Es importante exponer que la FIFA con este torneo apela además a la solidaridad. Los empresarios privados no lo hacen. Nosotros sí. En marzo se decide. No soy profeta. No se si se aprobará. Pero tengo reto de convencer a los clubes de mejorar el Mundial actual que ya tenemos. Y convencerlos con compromisos. El fútbol no es una guerra nuclear.

-¿Ha cambiado su opinión con respecto al Girona-Barcelona de LaLiga en Miami?. No se le vio muy convencido...

Hay que analizar el futuro con cuidado. El fútbol hay que protegerlo. Seguro que a LaLiga no le gustaría que la Premier League disputara partidos en España.

-Mientras la FEF busca también llevar la final de la Supercopa a Estados Unidos... ¿Qué le parece?.

Es un asunto diferente. Las Supercopas ya se hacen. Es un partido secundario de la temporada. No es la Liga ni la Copa del Rey. La Supercopa es un partido de promoción. No es a ida y vuelta. No afecta a terceros. Juegan en las mismas condiciones los dos clubes.

-Xavi Hernàndez propone cambiar las reglas y que jueguen diez jugadores en vez de once...

Hablaré pronto con Xavi (sonriendo).

En este punto, interviene Zvonimir Boban, exjugador croata, ahora secretario general adjunto de FIFA. Boban dice «Xavi es un genio que hace una pregunta genial». «Opina así porque cada vez hay menos espacios, más agresividad, pero lo cierto es que cada vez hay más goles y por tanto se hace difícil el cambio. Pero todo se puede debatir. Entiendo sus argumentos».

-¿Se presentará a la reelección en junio de 2019?

Sí. Tengo 190 apoyos de diferentes federaciones del mundo. Aun así, no pienso en vacaciones este año. Quiero una Fifa fuerte y estructurada.