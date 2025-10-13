Imanol Urain rubrica la primera victoria del Añorga

Llevaban desde la jornada uno mereciéndola, pero la primera victoria para el Añorga no ha llegado hasta la quinta fecha. El Eibar C ha sido ... la primera víctima de los de Unai Aranzacistroqui y el casillero de triunfos se ha inaugurado, cómo no, en Rezola.

Allí cayó el tercer equipo armero en la noche del sábado tras un encuentro en el que los añorgatarras controlaron a la perfección todas las facetas del juego durante 80 minutos y, por no saber sentenciar, terminaron temiendo por su botín.

Añorga Kerman Urain, Larrañaga, Iraeta, Erguin, Iraola, Castrillo (Prior, min. 72), Imanol Urain (Martínez de Morentín, min. 90), Rodrigo (Zeziaga, min. 55), Yarza, Etxezarreta (Aizpurua, min. 72) y Peón. 2 - 1 Eibar C El Houas, Francia (Martínez, min. 88), Ituarte, Yarza, Gastesi (Ramos, min. 62), Bernal, Zorrozua (De la Fuente, min. 72), Gartzia, Fuente, Llorens y Alejo (Nores, min. 88). Goles 1-0, min. 30: Rodrigo. 1-1, min. 41: Ituarte. 2-1, min. 46: Imanol Urain.

Árbitro Méndez. Amonestó por el Añorga a Yarza y a su entrenador y por el Eibar C a Fuente y Bernal.

En Rezola el Añorga salió con la misma determinación que en ocasiones anteriores y, fruto del juego y de las ocasiones creadas, consiguieron adelantarse en el marcador, algo que es clave en lo anímico cuando los resultados no llegan. El gol de Rodrigo hacía justicia a lo visto sobre el césped, pero antes del descanso un disparo muy lejano de Ituarte se coló en la portería de Kerman Urain, poniendo el 1-1.

Al Añorga le tocaba seguir remando y tuvo el acierto de marcar por medio de Imanol Urain nada más pasar por los vestuarios. El escenario se les puso de cara y los añorgatarras tuvieron ocasiones suficientes como para sentenciar el partido, pero no se tradujeron en gol.

Y, como era de esperar, los locales se fueron replegando y, consecuentemente, concediendo metros a un Eibar C que fue el dominador durante los últimos diez minutos del partido, teniendo más balón, pero ninguna ocasión clara. Con el triunfo, los locales se liberaron y solo piensan ya en seguir creciendo en Tercera.