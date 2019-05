Fútbol sala Ibarra sueña con lograr el objetivo Equipo. Jugadores y técnicos del Lauburu Ibarra de Segunda B, dirigidos por Alfredo Hualde, en su cancha de Belabieta. Hoy se decide el título del grupo I de Segunda B de fútbol sala tras los partidos entre Lauburu-Zierbena y Laskorain-Alzira TXEMA VALLÉS Sábado, 25 mayo 2019, 09:24

E l fútbol sala guipuzcoano vive hoy una situación insólita. A solo dos kilómetros de distancia, los que separan los polideportivos Belabieta (Ibarra) y Usabal (Tolosa), se decidirá qué equipo se proclamará campeón del grupo I de Segunda B. Dos puntos separan al actual líder, el Alzira Nítida valenciano, del conjunto guipuzcoano Lauburu Ibarra, segundo clasificado. Con horario unificado (18.00), los primeros se enfrentan en cancha tolosarra al Laskorain y los piparreros recibirán la visita de Zierbena vizcaíno. El título será guipuzcoano, siempre que el Lauburu Ibarra derrote a los vizcaínos y los valencianos empaten o pierdan en Tolosa ante los pupilos entrenados por Narziso Pavo.

El Lauburu Ibarra está a un paso de cumplir un sueño y de volver, quince años después, a la división de plata. Para eso deberá superar el primer escollo que es derrotar a un buen equipo, el conjunto galipo del Zierbena y esperar que sus vecinos del Laskorain de Tolosa no permitan que el líder puntúe en Usabal. La empresa se presenta complicada, pero la fe mueve montañas y ambos conjuntos tienen la esperanza de cumplir con su cometido.

El Lauburu Ibarra es un club acostumbrado a navegar en la dificultad. Su director deportivo, Juanan Rodríguez, se encuentra muy ilusionado por dar hoy una gran alegría a la afición guipuzcoana. «Este club está acostumbrado a superar las adversidades. El cuerpo técnico, encabezado por Alfredo Hualde, ha sabido reinventarse buscando soluciones a cada contratiempo. Desde el club y la dirección deportiva intentamos aportar, además de mucho trabajo, la experiencia que acumulamos tras casi tres décadas de continuidad en este maravilloso deporte».

Según Rodríguez «es un momento histórico para nosotros. Hace quince años nos arrebataron la categoría en los despachos. Por causas extradeportivas tuvimos que renunciar a la misma, cuando la habíamos mantenido en la pista. Ahora se nos presenta una nueva oportunidad de volver, aunque no depende exclusivamente de nosotros. Este amargo recuerdo no lo hemos borrado algunos todavía y cuando llegan estos momentos reaparece, reactiva la ilusión y dispara las emociones».

Jornadas así sirven para que el fútbol sala suba enteros. A su juicio, el fútbol sala vasco «necesita posicionar referentes para que no se muera. El número de practicantes es aún considerable, pero llevamos muchos años sin pisar la élite en los tres territorios y nos estamos apagando progresivamente. Suelen decir que el tren pasa una vez en la vida, yo ya he visto parar más de uno y me gustaría, cuando toque, no perdernos el siguiente».

Campeón ante su público

Belabieta puede vivir hoy una jornada histórica si el conjunto valenciano de Alzira Nítida no gana en Usabal. Primeramente, los aficionados presenciarán un choque exigente e igualado, todo un clásico de la categoría. Los ibartarras llegan inmersos en esa sensación que da el jugarse toda una temporada en un único duelo. Mezcla de satisfacción por el trabajo realizado y responsabilidad por el mayúsculo reto. Los de Alfredo Hualde encaran sin excusas la batalla final. Será baja segura Zuhaitz, mientras que el meta Joseba apurará sus opciones de poder estar presente. Las dolencias de Beñat, Zumeta y Andoni Agirrezabala, por su parte, parece que han remitido y sería difícil imaginar que ninguno de ellos vaya a perderse el duelo.

El técnico local está esperanzado y opina sobre lo que se vivirá esta tarde en Belabieta. «No es un partido más y los jugadores lo saben. El primer reto es estar absolutamente concentrados en nuestro partido, sin mirar lo que sucede fuera de él. Todo lo que no sea dar nuestra mejor versión nos dejará sin opciones de imponernos al Zierbena y, a partir de ahí, ya no cabría hacer cuentas. Estamos muy ilusionados en refrendar una temporada tan especial haciendo bien nuestro trabajo. Ojalá sirva para llevarnos una inmensa alegría y contribuyamos a escribir una página importante en la historia de este maravilloso club. Tanto la plantilla como la directiva y la afición se lo merecen. Daremos hasta el último aliento para conseguirlo».

Los ibartarras llegan a este partido sin que la música les suene extraña, pues el mensaje de crecimiento ha ido calando poco a poco en la plantilla hasta llegar a creer que podían llegar a conquistar el título de esta categoría tan exigente.