Cantera Los hermanos Alonso, Mikel y Xabi, dan una 'master class' a los jóvenes del Antiguoko DV Viernes, 4 enero 2019, 08:05

La época navideña da para estampas como la que precede estas líneas. Xabi Alonso, se volvió a enfundar la ropa de entrenamiento del Antiguoko en el campo del colegio La Salle, que desde esta temporada gestiona el club celeste y que fue el último en adoptar la hierba artificial en lugar de la peligrosa gravilla en Gipuzkoa. Mikel Alonso es el segundo entrenador del equipo de Liga Nacional Juvenil del Antiguoko, y el primer entrenador, Ion Ander González, bromeaba diciendo que un par de 'refuerzos' le habían llegado en el mercado invernal. El primer entrenamiento del año resultó muy divertido para los jóvenes y la presencia del exjugador del Bayern, Real Madrid, Liverpool y Real (hoy técnico de la cantera blanca) fue acogida con mucho gusto. Al no haber suficientes jugadores para un once contra once, Xabi no dudó en volver a vestirse de corto y dar un recital en el campo.