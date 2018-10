Real Sociedad «Mi hermano Luca va a dar que hablar; está aprovechando su oportunidad» Marco defiende ahora la camiseta del Alcorcón. / ADA Marco Sangalli Jugador del Alcorcón y ex de la Real, Alavés y Mirandés JON TRUEBA Sábado, 20 octubre 2018, 18:07

Donostiarra. Disputó casi cien partidos con el Sanse y llegó a debutar con Jagoba Arrasate en la Real, pero en el primer equipo no encontró acomodo..., y estuvo cedido en el Alavés, defendió la camiseta del Mirandés y ahora juega en el Alcorcón, donde cumple su segunda temporada.

- ¿Qué tal le va en Alcorcón?

- Bien, bien. Hemos empezado fuerte..., aunque todos sabemos que la Liga de Segunda es un maratón y hay que ser prudentes.

- Es mi segundo año en Alcorcón y con Cristóbal Parralo (su nuevo entrenador) estoy jugando todos los minutos. Al final de la temporada pasada estuve lesionado de la espalda pero todo está olvidado.

- ¿Vive en Alcorcón?

- No, vivo en Madrid capital, cerca de la plaza de España.

- Una curiosidad. En Alcorcón está la polémica Universidad Juan Carlos I, ¿no?

- Ahí estamos todos, a ver si sacamos un Máster ahora que los regalan (ironiza y se ríe) Ya en serio. Mi carrera está en Donostia, me quedan algunas asignaturas y hasta que no vuelva a Donostia no creo que la acabe...

«Me he enfrentado a Garitano en Segunda y sus equipos te ponen las cosas difíciles...»

- El que ha terminado la carrera de Ingerniero es tu hermano Luca..., y por si fuera poco ha 'tirado' la puerta del primer equipo. Usted dijo en su día día que 'mi hermano siempre acaba jugando'.

- Es verdad. Al final se ha hecho con un hueco en la plantilla. Es de los que trabaja día a día. No es de los futbolistas que te impresiona a las primeras de cambio y dices 'éste qué bueno es', pero Luca acaba convenciendo...

- Va a jugar más que usted en la Real.

- En mi época había una competitividad muy fuerte. Estaba Vela, que es de los mejores extranjeros que han llegado a la Real; estaba Griezmann, que casi es Balón de Oro. Yo debuté con 21 años y se nota. Mi hermano tiene 23 y está más hecho. Además creo que me faltó alguna oportunidad. Moyes no quería a ver a ningún cedido...

- Al no estar Januzaj y al no haber llegado el extremo que pidió Garitano, Luca ha podido entrar.

- Luca ha sido muy constante y ha llevado una línea ascendente en el Sanse. Se veía que mejoraba cada año. No todos esperaban que diera el salto al primer equipo, pero mira, ahí está. El nivel que ha dado día a día le ha llevado a tener una oportunidad y la está aprovechando. Tiene gol, tiene disparo.. El ha sido siempre así. Mide 1.70 pero es fuerte, de salida rápida y buen desplazamiento de balón... Se ha ganado la confianza del entrenador cada partido.

«En Leganés mostró un estilo de juego y como sabe adaptarse, en la Real desarrollará otro»

- ¿Qué espera de Luca?

- Va a dar que hablar.

- ¿Usted cree...?

- Sí, sí

- ¿Cómo analiza a la Real de Garitano?

- He visto todos los partidos y de entrada te puedo decir que el cambio de estilo ha sido importante. Al final quieras o no son dos conceptos diferentes. Eusebio es de la escuela del Barça y a través de las posesiones trata de someter al rival. Garitano tiene otro método.

- Entrenó durante cuatro temporadas al Leganés y me enfrenté varias veces a él en Segunda. Te puedo decir que sus equipos son difíciles. Te sientes muy incómodo cuando juegas contra los equipos de Garitano. Siempre que cambias de entrenador necesitas un proceso y AsierGaritano es de los que sabe adaptarse a las circunstancias del equipo, al tipo de jugador que tiene. En el Leganés mostró un estilo de juego y en la Real espero y deseo que desarrollará otro porque tiene jugadores para ello.

- ¿Y qué espera de la Real?

- Hace seis años que salí de la Real y te puedo decir que lejos de Donostia y de Gipuzkoa la Real está considerada entre los mejores de la liga. Cuando sales de la órbita de Zubieta la opinión que la gente tiene de la Real es superior a la que tenemos nosotros. Hablas de la Real y todo la elogian. ¿Qué espero este año? Creo que la Real debía a aspirar a estar en Europa sí o sí.

- Marco Sangalli dixit.

