FUTBOL Guridi y Kijera logran el ascenso a Segunda con el Mirandés Guridi, ayer, presionando a un jugador rival. / ATLÉTICO BALEARES El delantero azpeitiarra Alex Aizpuru también consiguió el ascenso a la categoría de plata con la Ponferradina ENEKO PÉREZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 julio 2019, 10:00

Jon Guridi vivió este domingo uno de los días más felices en su incipiente carrera como futbolista. El mediapunta azpeitiarra, cedido por la Real en el Mirandés desde el mes de enero, consiguió subir a Segunda División tras superar la última eliminatoria de la fase de ascenso ante el Atlético de Baleares del eibarrés Manix Mandiola, otro guipuzcoano que ha firmado una sobresaliente temporada en la categoría de bronce.

El partido fue infartante. Los baleares, que llegaron a ir perdiendo 0-1 (cayeron en Anduva 2-0), no se dieron por vencidos y en una segunda parte increíble remontaron hasta colocarse con un 3-1 en el luminoso. El marcador no se movió más, pero el corazón de la hinchada rojilla sufrió lo que no está escrito en los últimos minutos del encuentro.

El fino centrocampista txuri-urdin se lleva así la recompensa a los duros meses de trabajo que tuvo que afrontar después de que se rompiera el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha poco después de debutar en la Liga con la Real en Mendizorrotza, en marzo de 2017.

Guridi ha sido un jugador importante en esta mitad de año en las filas del conjunto mirandés, que regresa a Segunda dos años después de haber descendido.

El capitán y hernaniarra Gorka Kijera, un veterano del mundo del fútbol, es otro de los guipuzcoanos del conjunto burgalés. Ambos fueron titulares en este histórico encuentro para su club. Guridi fue sustituido en el minuto 65.

Otro azpeitiarra, a Segunda

Alex Aizpuru 'Kaxe', delantero de la Ponferradina, también disfrutó el sábado de una jornada irrepetible. El atacante, natural de Azpeitia y canterano del Lagun Onak, consiguió el ascenso a la categoría de plata con la escuadra del Bierzo tras ganar (1-0) en El Toralín al Herculés.

Su concurso en esta última eliminatoria ha sido relevante, y prueba de ello es el gol que marcó en la ida en el Rico Pérez (1-3).