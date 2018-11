Fútbol Goiko, Berru, Iglesias y Seguro, representanes de la eliminación copera El partido también ha servido para recordar la histórica victoria contra los merengues en la Copa del Rey del 200 BORJA OLAZABAL Domingo, 18 noviembre 2018, 21:23

Dos de los jugadores que consiguieron eliminar al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey del 2008 se han vestido de corto esta mañana. Han sido Iñaki Berruet e Iñaki Goikoetxea. Otros dos, Iosu Iglesias y Juan Ángel Seguro, se han acercado al Stadium Gal para saludar a antiguos compañeros y volver a sentir el cariño de la afición del Real Unión.

A la conclusión del partido, los cuatro se han juntado y han compartido unos minutos de charla. En esta ocasión no han podido ganarle al Real Madrid y Berruet ha explicado que «ellos tenían mucha calidad y esta vez nos ha tocado correr detrás del balón. Además me ha tocado defender a Congo, que es un armario. Él entraba fuerte y nosotros también. Ha sido bonito porque ha venido mucha gente a vernos y también hemos podido ver a excompañeros como Juanan y Iosu, a los que hacía mucho no veía».

Goikoetxea, que aunque lo ha intentado no ha podido marcar, se reía al contar que «ha ido mal. Hemos sufrido. Desde fuera se ve muy bien, pero dentro estábamos asfixiados, fuera de forma, pero ha sido algo muy bonito. Hemos recordado aquella eliminatoria, en la que pude marcar, pero esta vez me ha faltado fuerza mental y física».

Recuerdos especiales

Iosu Iglesias, que era el compañero de Berruet en el centro de la defensa hace diez años, ha puntado que «hacía mucho tiempo que no venía y estaba hasta nervioso por volver. Es especial que se hayan acordado de uno. Ha sido una gozada ver a mucha gente de Irun. Esta vez nos hemos quedado en la grada, otra vez será, aunque dentro igual las piernas no hubieran ido».

Y Juanan Seguro ha cerrado la charla contando que «aquí viví mis mejores momentos como futbolista. Solo estar aquí y volver a escuchar el himno... Han pasado diez años de aquello, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer».