Gigantes también fuera de los terrenos de juego Zamora y Del Bosque hablan de valores en Elgoibar junto a miembros de Nuala, asociación de personas con diversidad funcional AITOR ZABALA Martes, 28 mayo 2019, 21:02

Un gesto cariñoso por aquí, una fotografía por allá, un autógrafo... Dos grandes del fútbol agitaron este martes la tarde en Elgoibar. Decenas de aficionados, niños y mayores, tuvieron oportunidad de compatir unos minutos con dos grandes del fútbol, Jesús Mari Zamora (Errenteria, 1955) y Vicente del Bosque (Salamanca, 1950), junto a los miembros de Nuala, asociación de personas con diversidad funcional. Los exfutbolistas recordaron vivencias y anécdotas en un coloquio organizado por el patronato de Deportes de la localidad, enmarcado en el programa que conmemora este año el título de Villa Europea del Deporte.

En tono distendido, Zamora y Del Bosque se lo hicieron pasar a lo grande al público que llenó el Herriko Antzokia. Centraron su discurso en los valores, en la importancia que tiene mirar por el colectivo antes que por el individual, en el concepto del fracaso -«siempre que un jugador o un deportista da el máximo no hay nada que reprochar», advertía el exrealista-, e invitaron a los padres a educar a los hijos en el concepto de la derrota. «Es parte del deporte», dijo el salmantino.

Por supuesto que entre bambalinas se remontaron a los años en los que el Real Madrid, como ahora, lo pasaba muy mal cuando visitaba Atocha. A los duelos de la Real de Zamora con el Madrid de Del Bosque. «Guardo buenos recuerdos de las personas que formaban aquel equipo de la Real campeona. Era un grupo magnífico de jugadores. Celayeta, Arconada, Diego, Idígoras, López Ufarte, Zamora... Aunque no nos vemos mucho, les tengo mucho afecto. Es un equipo que nos dio mucha guerra y que nos hizo sufrir, sobre todo en Atocha. Eso nos hizo tener una relación más cercana, aunque sea como rivales», dijo Del Bosque.

Aquella formación se hizo popular por las dos Ligas que ganó en 1981 y 1982, y también por una racha prodigiosa de 38 partidos consecutivos sin perder. «Fue una generación magnífica que llevó a la Real al punto más alto de su historia. Atocha, además, era un campo agradable para jugar, con un césped en buenas condiciones y un público apasionado en las gradas», añadió el exseleccionador, ganador de cinco Ligas con el Madrid como jugador y dos como entrenador, además de dos Copas de Europa y, al frente de la selección española, un Europeo y un Mundial.

Del Bosque, sensibilizado con los discapacitados por tener un hijo con síndrome de Down, relató que «al principio fue un gran choque, pero luego la vida nos ha demostrado que hay que relativizar. A día de hoy, puedo decir que Álvaro (su hijo) ha sido una bendición y no nos incomoda en absoluto, al contrario: ya no sabríamos vivir sin él». Cuando se le pregunta que lección ha aprendido de su hijo, el salmantino lo tiene claro: «El amor en el sentido más amplio de la palabra. Es puro, bueno y nos hace felices a todos».

Desde que dejó los banquillos, a Del Bosque se le ve más en actos benéficos que alrededor de los terrenos de juego. «Ayudo a dar visibilidad a la discapacidad y creo que eso siempre es bueno, porque muchas familias se sienten identificadas. Afortunadamente, la discapacidad ya se ve con mejores ojos, cada vez hay más conciencia de que hay que convivir con todo tipo de personas y facilitar la vida a las que encuentran más dificultades. Y esto irá cada vez a más».