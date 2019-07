Fútbol ¿Conocen los futbolistas las normas antidopaje? Según un estudio publicado en la 'Journal of Science and Medicine in Sport', el 97,4% de los jugadores españoles desconoce la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje KAREL LÓPEZ Martes, 16 julio 2019, 15:54

¿Qué es la Agencia Mundial Antidopaje? ¿No lo sabes? Al parecer, tampoco la conocen el 95% de los futbolistas españoles. Este es uno de los datos más llamativos de todos los que se extraen de un estudio publicado en la revista internacional 'Journal of Science and Medicine in Sport' que ha sido elaborado por un grupo de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada.

De esta investigación en la que se han tenido en cuenta las respuestas de 1.324 jugadores de 88 equipos, entre ellos 304 de la Liga de Fútbol Profesional, también se extrae que el 97,4% de los futbolistas españoles desconoce la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Mikel Zabala, Jaime Morente y Thomas Zandonai, los autores del estudio, concluyen que «existe una importante falta de conocimiento en materia de dopaje entre los futbolistas evaluados». Pero lo preocupante no es solo la falta de conocimiento, sino el consumo de estas sustancias. El 5% de los futbolistas que participaron en el estudio reconocieron haber consumido sustancias prohibidas alguna vez en su carrera deportiva, y el 23,7% de los participantes conoce a compañeros que sí recurren a este tipo de sustancias.