Fútbol, vodka y sauna, la 'receta' bielorrusa

El testimonio, publicado por el diario deportivo francés L'Equipe, pertenece a un futbolista que juega en el campeonato de liga de Bielorrusia: «Muchos compañeros ... del equipo no saben administrar su dinero. Ya están en números rojos una semana antes de cobrar la siguiente paga. Las primas son más elevadas que el salario fijo, por lo que prefieren jugar. Eso sin hablar del alcohol. Si tienes esa mentalidad, da igual que te digan que tienes a la muerte en tu puerta...».

Otro ciudadano bielorruso relata la siguiente historia, vivida en la consulta de un odontólogo en una clínica pública: «En la recepción me preguntaron si prefería una consulta gratuita u otra que incluyera anestesia». La sanidad es gratuita, pero suceden esas cosas.

Bielorrusia es el único país europeo en el que sigue activa la liga de fútbol. Lo declara el entrenador checo Marcel Licka, el técnico que al frente del Dynamo Brest ha puesto fin a la hegemonía del Bat Borisov. «Nada más llegar al club escuché una frase que me marcó: 'No somos europeos, somos rusos'. El coronavirus no va con ellos. Mientras en el resto de Europa población y futbolistas se hallan recluidos en sus domicilios, la liga bielorrusa echó a andar el pasado fin de semana con la primera jornada, con los estadios abiertos al público. La asistencia media fue de 2.000 espectadores, sensiblemente inferior a la de 2019. Hay gente que toma precacuciones y no se deja guiar por las bravuconadas de su presidente.

Dirigido por el presidente Alexander Lukashenko de forma ininterrumpida desde su elección en 1994, hace casi veintiséis años, hay quien considera a Bielorrusia como la última dictadura de Europa. Fiel a su estilo, ha recomendado a la población «vodka y sauna» para hacer frente a la epidemia de coronavirus. «Hay que beber unos 100 mililitros al día para envenenar este virus». Y se permite el lujo de bromear. «Aunque no en el trabajo».

En Bielorrusia han paralizado las competiciones de baloncesto y voleibol, pero no las de fútbol, balonmano y hockey sobre hielo, el deporte predilecto de Lukashenko. De momento se han detectado 81 positivos por Covid-19 en una población de nueve millones y medio de habitantes. Han evacuado a tres futbolistas al hospital con síntomas de la enfermedad, pero ninguno ha dado positivo. Han tomado medidas en los clubes para evitar los contagios.

Un futbolista belga declara que «tengo miedo. Estoy preocupado por mí y por mi familia, que llegó hace unos días. Jugamos el derbi contra el Minsk y estoy desmotivado. He hablado de ello con mis compañeros de equipo extranjeros. Cuando me entreno pierdo la noción del peligro. El presidente del país ha dicho que el coronavirus se combaten con sauna y vodka. Están locos».

La segunda jornada de liga está lista. «No hay que ceder al pánico, ni ante la farsa de las noticias que llegan a través de internet». El fútbol sigue en Bielorrusia junto al vodka y la sauna.