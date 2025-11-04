Fran Garagarza, estable en la UCI tras sufrir un infarto
El director deportivo mutrikuarra del Espanyol se recupera en un hospital de Barcelona
DV
Martes, 4 de noviembre 2025, 22:22
El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, se encuentra estable y despierto en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona después de haber ... sufrido un infarto. Fue el propio técnico mutrikuarra el que llamó al médico del club perico para activar el sistema de emergencias médicas. Garagarza ya se encuentra recuperándose bajo supervisión médica y no se espera un largo tiempo de baja.
El infarto no habría sucedido este martes, aunque no había trascendido todavía porque tanto desde el club como desde el propio entorno de Fran Garagarza se ha llevado el asunto con discreción, por lo que el hospital no ofrece información.
Por otra parte, el entrenador bosnio del Radnicki 1923, falleció con 45 años tras sufrir un infarto durante el partido contra el Mladost, en Serbia.
