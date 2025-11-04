Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fran Garagarza, en una comparecencia en el Espanyol. CDE

Fran Garagarza, estable en la UCI tras sufrir un infarto

El director deportivo mutrikuarra del Espanyol se recupera en un hospital de Barcelona

DV

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:22

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, se encuentra estable y despierto en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona después de haber ... sufrido un infarto. Fue el propio técnico mutrikuarra el que llamó al médico del club perico para activar el sistema de emergencias médicas. Garagarza ya se encuentra recuperándose bajo supervisión médica y no se espera un largo tiempo de baja.

