Fiesta entre veteranos y pavones

Hacía mucho tiempo que no se vivían en el Stadium Gal unos momentos tan especiales. Como pasa casi siempre con un equipo que no atraviesa sus mejores momentos, suele ser necesario echar mano de la historia para volver a sonreír. La creación de la Asociación de Veteranos del Real Unión, hace algo más de un año, ha llegado a su primer punto álgido. Se había puesto sobre la mesa una efemérides, el centenario de la Copa de España conseguida por los unionistas en 1918 contra el Real Madrid. Y se ha puesto sobre la mesa una idea, repetir ese partido cien años después.

El día elegido ha sido el de hoy. Los veteranos del Real Unión y del Real Madrid han aceptado el reto y se han citado a las doce del mediodía en el Stadium Gal dispuestos a ofrecer un bonito espectáculo. ¡Y vaya si lo han hecho! Los merengues se han llevado el partido, han ganado 0-5, y, en cierta manera, se han tomado la revancha con lo sucedido hace un siglo.

Nada más empezar el partido, el mítico Alfonso, el de las botas blancas y el gol a Yugoslavia en la Eurocopa del 2000, ha sacado las primeras expresiones de asombro del graderío tras una buena jugada por la banda izquierda. El delantero le ha puesto en bandeja el gol a Álex Pérez, pero el portero unionista Pascual ha realizado una sobresaliente parada para mantener el 0-0 en el marcador. El empate solo ha durado hasta el minuto veinte, pero mientras tanto, se han vivido intensos duelos.

Si pasa el balón...

Pascual ha sido uno de los destacados en la primera parte, con buenas paradas y un ¡Va! en una salida como los que se gritaban antes. De los que se escuchaban en toda la ciudad. También han aplicado técnicas de fútbol de barro los centrales Garmendia y Berruet. Han sufrido para frenar al colombiano Congo, otra de las grandes atracciones del partido, pero han tomado cartas en el asunto. Si pasa el balón, no pasa el jugador.

Se han visto algunas entradas duras, Garmendia ha tenido que ser amonestado y Congo ha sacado su genio, pero todo ha quedado sobre el campo. De hecho, al término del encuentro el delantero del Real Madrid ha sido de los que más saludos ha repartido entre los unionistas y no ha dejado de hacerse fotos con los aficionados que así se lo han pedido.

0 Real Unión Pascual; Legorburu, Garmendia, Berruet, Gurrutxaga; Avelino, Etxaniz, Sagües, García; Saizar, Gómez -también jugaron- Olaizola, Lucio, Riobó (portero), Laguardia, Etxabe, Txetxu, Bereau, Ketxus, Arsuaga, Palenzuela, Atxi (portero), Zabalo, Goikoetxea, Ibon, Vidaurreta, Tenreiro. 5 Real Madrid Martín Delgado; Núñez, Pavón, Hurtado, Moral; Balboa, Morán, De la Red, Pérez; Congo, Alfonso -también jugaron- Flores (portero), Juanma, Cabrera, Vallina. Goles: 0-1, min.20: Pérez; 0-2, min.34: Congo; 0-3, min.45: De la Red; 0-4, min.73: Congo; 0-5, min.77: De la Red. Árbitro: Azpilikueta, ayudado en las bandas por Petrikorena y Urbieta. Amonestó al unionista Garmendia. Incidencias: 1.400 espectadores en el Stadium Gal.

Ha sido Congo, precisamente, el que ha hecho el segundo gol del partido. Un par de regates y un disparo cruzado para poner el 0-2 antes del descanso y llevarse los aplausos de Gal. Antes lo han intentado los unionistas con bonitas jugadas trenzadas entre hombres como Laguardia, Palenzuela o Lucio, que ha estado cerca de culminar con gol una buena triangulación. Y también ha estado cerca del gol Berruet, que ha rematado un córner por encima de Pavón, pero ha mandado la pelota fuera.

El gol más aplaudido

Paco Pavón ha jugado de central en este partido con veteranos y pavones. El central del Real Madrid, que ha llegado a jugar con Zidane, ha sido otro de los nombres importantes del encuentro. Además, para él ha sido un partido con cierto toque nostálgico, ya que no ha sido la primera vez en la que pisaba el Stadium Gal. «Yo jugué aquí el Torneo López Ufarte cuando era cadete y tenía un buen recuerdo de este campo. Muchos canteranos del Madrid hemos pasado por aquí y ha sido especial volver. Estamos un poco pasados de vueltas, pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Cuando el Real Unión nos ganó hace cien y hace diez años, los partidos eran más importantes. Esta vez el objetivo era pasarlo bien».

Alfonso, Pavón, Congo... pero sin lugar a duda, al jugador merengue al que con más cariño se ha recibido ha sido a Rubén de la Red. El centrocampista ha disputado su último partido como profesional en el Stadium Gal, en la recordada eliminatoria copera entre el Real Unión y el Real Madrid. El de Arroyomolinos ha sufrido un síncope aquel 30 de octubre del 2008 y no pudo volver a vestirse de corto en la elite.

Suyo ha sido el 0-3. El 0-4 lo marcó Congo y lo ha celebrado con un baile que se ha llevado grandes aplausos, pero el gol más celebrado ha sido el 0-5. Como si de una película de amor se tratara, De la Red ha cerrado el choque con una vaselina ante la que poco más que la estatua pudo hacer el portero Asier Díez 'Atxi'. El madridista no ha escondido que «suelo jugar partidos con los veteranos y está superado, hasta mis compañeros me hacen bromas, pero sí he tenido sensaciones especiales. Sobre todo cuando he entrado al cuarto en el que me metieron tras el síncope. Guardo un bonito recuerdo de Gal a pesar de lo que pasó».

Lo único que ha faltado en la matinal ha sido un gol unionista. Lo han intentado al final Goikoetxea y Olaizola, pero no ha podido ser. No ha sido lo más importante. Ha sido una gozada de mañana.