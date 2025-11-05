La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

La Federación Guipuzcoana de Fútbol y el Comité de Entrenadores ha enviado una comunicación interna a los técnicos del territorio tras detectar en estas primeras ... jornadas de competición «un aumento de los incidentes» en los campos de fútbol en los que han estado involucrados algunos entrenadores y, lo que consideran más preocupante, «en partidos de las categorías de formación» en los que se han visto afectados «árbitros y árbitras que acaban de comenzar su andadura y que son menores de edad».

En esa circular que el ente federativo y el comité han querido trasladar a modo de recordatorio, insisten en que «vamos a aplicar las medidas disciplinarias con todo el rigor que exige la gravedad de la situación», continuando así con su «política de tolerancia cero con los incidentes antideportivos», y con la esperanza de que este llamamiento «tenga efecto».

«Queremos dirigirnos a todos los entrenadores y entrenadoras de las categorías de fútbol aficionado de Gipuzkoa ante la cada vez mayor proliferación de incidentes en nuestros campos y, lo que es más grave, en partidos de las categorías de formación», comienza señalando la comunicación interna enviada este lunes.

«Ensañamiento inadmisible»

«Las últimas semanas se han producido incidentes graves en los que los entrenadores y entrenadoras han tomado parte, bien iniciando los mismos o bien contribuyendo a su agravamiento», prosigue la nota. «Además, en varios de ellos se ha producido un ensañamiento inadmisible de los técnicos y de las técnicas con los árbitros y árbitras que acaban de comenzar su andadura y que son menores de edad», continúa.

Tanto la Federación Guipuzcoana como el Comité de Entrenadores dejan claro que «este comportamiento, aunque no es generalizado, va claramente en aumento», por lo que recuerdan al colectivo que «vamos a aplicar las medidas disciplinarias con todo el rigor que exige la gravedad de la situación. Vamos a continuar con nuestra política de tolerancia cero con los incidentes antideportivos».

En esta comunicación que pretende frenar la dinámica detectada en este comienzo de temporada, el ente federativo y el comité apelan directamente a los entrenadores: «Queremos recordaros que sois referentes para los niños y niñas que están dando sus primeros pasos en el fútbol, y que vuestro comportamiento influye de un modo determinante en los hábitos de vuestros jugadores y jugadoras. Los entrenadores y entrenadoras de Gipuzkoa tienen reconocida una fama en nuestra sociedad, pero también a nivel mundial, y entre todos tenemos que contribuir a que este prestigio se mantenga».

Finaliza la comunicación con la esperanza de que «este llamamiento a las buenas prácticas dentro y fuera del terreno de juego tenga efecto», a la vez que aprovecha para agradecerles «la labor que estáis realizando en favor de nuestros jóvenes deportistas».

Al igual que sucede en muchos deportes, los incidentes durante el desarrollo de las diferentes competiciones sigue siendo una lacra a erradicar. En este sentido, la Federación Guipuzcoana de Fútbol ha querido hacer un esfuerzo en los últimos años para tratar de reducir la conflictividad en los campos de fútbol, implementando algunas medidas como el aumento del número de partidos monitorizados cada fin de semana, lo que creen que también explica este aumento detectado. Preocupa más el hecho de que esta escalada se produzca en categorías de formación e incluso en aquellas de menor nivel, así como que se vean involucrados colegiados menores de edad que desde hace un tiempo son perfectamente identificables por todos los protagonistas al portar un brazalete que recuerda que tienen menos de 18 años.