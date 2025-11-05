Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Padres presenciando un partido de fútbol base. Félix Morquecho
Fútbol

La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Les ha enviado una comunicación interna al detectar «un aumento» de estos casos en «categorías de formación», con «árbitros menores de edad» afectados

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La Federación Guipuzcoana de Fútbol y el Comité de Entrenadores ha enviado una comunicación interna a los técnicos del territorio tras detectar en estas primeras ... jornadas de competición «un aumento de los incidentes» en los campos de fútbol en los que han estado involucrados algunos entrenadores y, lo que consideran más preocupante, «en partidos de las categorías de formación» en los que se han visto afectados «árbitros y árbitras que acaban de comenzar su andadura y que son menores de edad».

