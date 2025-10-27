Fallece José Manuel Ochotorena

A.V. Lunes, 27 de octubre 2025, 08:49 | Actualizado 09:35h. Comenta Compartir

José Manuel Ochotorena (Hernani, 1961), entrenador de porteros con amplia experiencia tanto como jugador como técnico, ha fallecido a los 64 años de edad. El guipuzcoano jugó en el Real Madrid en la época de los ochenta mientras que como preparador ha estado en el Valencia, en el Liverpool de la mano de Benítez e incluso en la selección española campeona del mundo y de Europa. En los últimos años seguía en el club che realizando labores de seguimiento.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por el Valencia: «Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español», recordaban al portero desde el club ché. El exguardameta sufría una enfermedad desde hacía tiempo.

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español.



Pese a ser guipuzcoano de Hernani y tener un estrecho conocimiento del equipo de su tierra, Ochotorena nunca estuvo vinculado profesionalmente a la Real Sociedad. Hace sólo dos meses, expuso en DV su opinión sobre el fichaje del delantero Gonçalo Guedes, con el que coincidió en el Valencia durante dos temporadas: «Es un jugador que tiene mucha proyección y talento, pero tiene que encontrar ese club que le proporcione confianza para extraer todo su potencial», dijo sobre el luso.

A los 21 años, José Manuel debutó con el Real Madrid como consecuencia de la huelga de futbolistas de 1982, que llevó a los equipos a echar mano de jóvenes jugadores de la cantera. En el cuadro blanco, la competencia con Miguel Ángel primero y Buyo después, además de algunas lesiones cuando estaba más cerca de ser el titular apenas le permitieron tener continuidad en la portería. Con los blancos disputó 46 partidos, antes de fichar por el Valencia, donde sí pudo brillar y lograr el Zamora. 108 goles encajados y 43 porterías a cero en 113 partidos oficiales ilustran una gran trayectoria en Mestalla. Tenerife, Logroñés y Racing fueron sus últimos partidos antes de colgar los guantes y convertirse en preparador de porteros.

