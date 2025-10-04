El Euskadi-Palestina será «un testimonio del poder moral del fútbol»

El amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina, que se jugará el 15 de noviembre a las 20.30 horas en San Mamés aprovechando ... las ventanas FIFA, será «un testimonio del poder moral del fútbol», en palabras del Presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub. La recaudación de las entradas se destinará a las ONG humanitarias que trabajan en la franja de Gaza.

El encuentro se ha presentado este sábado en el Museo de la Paz de Gernika con la presencia del los máximos responsables de ambas federaciones, la vicepresidenta del organismo palestino, Susan Shalabi, y el jugador vasco de este combinado Yaser Hamed, además del alcalde de la villa foral, José Mari Gorroño. También han estado presentes representantes del Athletic, la Real Sociedad y el Alavés. En el acto el presidente de la Vasca, Iker Goñi, ha destacado que «es un encuentro muy especial de carácter solidario con el objetivo de reclamar y defender la paz».

La tragedia del bombardeo de Gernika se convirtió en símbolo universal contra la violencia y la injusticia, «y casi 90 años después sigue viva y nos interpela ante el sufrimiento de otros pueblos», ha añadido. Recientemente, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que el número de fallecidos en Gaza podía superar los 680.000 «lo que estaríamos hablando de una demostración equivalente a 350 'Gernikas' en tan solo un año, una magnitud que no podemos ni debemos ignorar. Y desde aquí queremos enviar un mensaje claro de que el fútbol puede tender puentes, dar voz y recordar al mundo que los pueblos pueden vivir en paz y libertad», ha relatado Goñi.

Su homólogo palestino ha recalcado que los «hombres, mujeres y niños de Gaza son masacrados una vez más bajo los cielos de la Franja en una tragedia que se hace eco del propio sufrimiento de Gernika». Es el Museo de la Paz de la villa foral, «en este lugar sagrado del recuerdo», donde el fútbol adquiere «su mayor significado», ha incidido Rajoub. «Es un testimonio del poder moral, de su capacidad para dar esperanza, para unir y hablar cuando otros permanecen en silencio».

Ha calificado «el gesto de solidaridad» de Euskadi y el partido «no como una estadística, sino como una medicina en la mano de un niño, como esperanza en el corazón de una madre, o en el de un padre que arriesga su vida para proporcionar restos de comida a su familia hambrienta». Además, ha apuntado que el encuentro recordará «a los silenciosos pasillos de los máximos órganos del mundo del fútbol su deber moral. Y al mundo que el deporte no puede tolerar un doble rasero ni ser neutral ante la atrocidad». Desde las ruinas de Gernika hasta las de Gaza el mensaje es el mismo, «nunca más», ha subrayado.

Petición a Trump: El máximo dirigente también ha recordado que desde hace dos años no hay liga en Palestina, «y más de cien iconos del fútbol ya no están. Suleiman Al-Obaid, capitán de la selección, fue asesinado cuando iba a recoger comida al lado de su casa. 289 instalaciones se han destruido y algunas se han utilizado como campos de concentración». Desde su punto de vista, el fútbol es necesario para «recordar al mundo lo que está pasando. Están intentando negar a los palestinos su derecho a vivir en paz. No nos vamos a rendir jamás».

También ha considerado el enfrentamiento entre Euskadi y Palestina como un mensaje para el Gobierno «fascista israelí, de que no pueden continuar con este genocidio». Asimismo, se ha dirigido a «ese gobierno militar de Estados Unidos» al que ha indicado que «ha llegado el momento de poner fin a esta limpieza étnica sistemática», y ha solicitado a Donald Trump «que empiece a ejercer presión a Israel para poner fin a esta agresión unilateral y esta atrocidad».

Desde la Federación Vasca han añadido que las entradas para el partido se pondrán a la venta un mes antes en su página web, y que «más adelante» darán a conocer más detalles sobre la selección tricolor que se enfrentará a Palestina.