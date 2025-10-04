Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las federaciones vasca y palestina, del Athletic, la Real Sociedad y el Alavés. Maika Salguero

El Euskadi-Palestina será «un testimonio del poder moral del fútbol»

El dinero que se recaude con el amistoso del día 15 de noviembre en San Mamés se destinará a las ONG humanitarias que trabajan en la franja de Gaza

Juan Pablo Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:01

El amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina, que se jugará el 15 de noviembre a las 20.30 horas en San Mamés aprovechando ... las ventanas FIFA, será «un testimonio del poder moral del fútbol», en palabras del Presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub. La recaudación de las entradas se destinará a las ONG humanitarias que trabajan en la franja de Gaza.

