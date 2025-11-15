Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El levantinista Elgezabal celebra el primer tanto de la Euskal Selekzioa junto al realista Aihen Muñoz, este sábado en San Mamés. Reuters

Euskadi gana en el césped y Palestina vence en las gradas

Elgezabal, Guruzeta e Izeta guía el triunfo vasco en una velada donde el fútbol y la reivindicación han caminado de la mano

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Desde primera hora de la mañana de este sábado, Bilbao latió con una intensidad poco habitual y lo hizo envuelta en un mosaico de ikurriñas, ... bufandas verdes, blancas y rojas y centenares de banderas palestinas que llenaron las inmediaciones de San Mamés. Las calles se convirtieron en un espacio de reivindicación doble: el fin del sufrimiento en Palestina y la oficialidad para la Euskal Selekzioa. La ciudad vivió un ambiente festivo y reivindicativo al mismo tiempo, con una multitud que superó los 51.000 asistentes y que transformó la noche en una cita de relevancia internacional.

Te puede interesar

