Bundesliga 19-20 «Españoles e ingleses tienen ahora los mejores campeonatos del mundo» «Otros países nos han adelantado», sostiene Lothar Matthäus, leyenda alemana del Bayern de Múnich CHRISTOPHE BEAUDUFE Dortmund Miércoles, 14 agosto 2019, 17:28

«A nivel internacional, España e Inglaterra están por delante», asegura Lothar Matthäus, capitán de la Alemania campeona del mundo en 1990, a dos días del comienzo de la Bundesliga el viernes. En una entrevista exclusiva con este medio, la leyenda del fútbol alemán y del Bayern de Múnich, hoy comentarista estrella en medios de comunicación, pronostica un nuevo triunfo de los bávaros en el campeonato.

Pregunta: ¿La Bundesliga ha perdido contacto con España e Inglaterra?

Respuesta: Los resultados no son tan buenos como antes. Otros países nos han alcanzado y adelantado. Creo que los españoles e ingleses tienen ahora los mejores campeonatos del mundo, debemos aceptarlo. Esta temporada, el Bayern está bien armado para la Liga de Campeones, también Dortmund, Leipzig y (Bayer) Leverkusen. Pero si un equipo debe ganar la Liga de Campeones, será el Bayern».

P: Se dice que la Bundesliga se ha vuelto menos atractiva...

R: En el plano nacional, la Bundesliga es un producto muy atractivo. Tenemos estadios hermosos, siempre llenos, y no solo en primera división, sino también en segunda. El interés del público es muy grande, la gente va al estadio en familia porque están seguros. Por parte de los jugadores: con Lewandowski tenemos probablemente al mejor '9' del mundo. Con James teníamos al mejor colombiano, con Vidal al mejor chileno, y todavía tenemos a Jadon Sancho, una de las más grandes promesas inglesas. Es verdad, no tenemos ni a (Cristiano) Ronaldo ni a Messi, pero ahora tenemos a tres campeones del mundo en el Bayern: Corentin Tolisso, Benjamin Pavard y Lucas Hernández.

P: Esos tres franceses, y Kingsley Coman, ¿pueden convertirse en leyendas del Bayern como sus compatriotas Lizarazu o Ribéry?

R: Creo mucho en Coman, si le respetan las lesiones. Tolisso ha estado lesionado mucho tiempo y todavía es un poco desconocido para nosotros, porque no ha podido dar lo mejor de sí mismo como hizo en Lyon. Pavard hizo una temporada muy buena hace dos años con el Stuttgart. Después del Mundial no ha jugado tan bien, no a causa de su título, sino porque el Stuttgart hizo una mala temporada. Ciertamente todavía no es un jugador líder pero es un buen futbolista, lo tiene todo para triunfar. Es alguien en quien se puede confiar. De Hernández esperamos naturalmente que estabilice la defensa, por su experiencia en el Atlético, su título mundial y también por su velocidad y solidez.

P: El entrenador del Bayern, Niko Kovac, ha sido muy criticado. ¿Es el entrenador adecuado?

R: Yo creo incluso que Kovac puede iniciar una era como Ottmar Hitzfeld, Udo Latteck o Jupp Heynckes (ganadores de la Liga de Campeones). Consiguió el doblete en su primera temporada en unas condiciones difíciles. El año pasado tenía muy buenos jugadores, pero algunos al final de su carrera, por lo que su rendimiento no era suficiente para lo que él esperaba: Robben, Ribéry, pero también Boateng y Hummels, que no estuvieron bien a principio de temporada y que pese a todo tenían ambiciones. Y como estos jugadores tenían hilo directo con los dirigentes del club, Niko Kovac se veía aislado a menudo. Pienso que con los jóvenes esta temporada, Niko encontrará el potencial, la calidad y la mentalidad que necesita para desarrollar su fútbol.

P: El Bayern viene de ser campeón siete veces consecutivas. ¿Para cuándo la alternancia?

R: Estaría muy sorprendido si otro equipo gana la 'Schale' (trofeo del campeón) esta temporada. El Dortmund se ha movido bien en el 'mercato', han invertido mucho dinero, han adquirido calidad, pero a mi modo de ver no tienen la calidad individual del Bayern.