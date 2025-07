España encuentra la luz a tiempo y jugará las semifinales

España jugará las semifinales de la Eurocopa tras imponerse a Suiza en un partido que se complicó más de lo esperado. Los precedentes eran muy ... favorables para la selección española, con goleadas imponentes en los últimos partidos, pero ayer pesó más la ilusión y la fortaleza del combinado suizo con su gente.

España, en el Día D a la Hora H jugó su peor partido en lo que va de torneo. Se bloquearon las piernas de sus mejores jugadoras. Alexia no tuvo peso en el partido, Aitana no encontró lugar y la infalible Mariona falló cuando menos le convenía a su equipo.

Avisaba Aitana en la previa de que el bloque bajo de Suiza no sería un problema porque todas las selecciones les juegan de esa manera, pero no encontraron forma de penetrarlo esta vez pese a la superioridad y la diferencia de posesión.

A los diez minutos de partido se le pudo facilitar el encuentro a la selección española con un penalti tonto, pero Mariona, titular otra vez por delante de Athenea, disparó directamente fuera desde los once metros. La otra gran ocasión de la primera parte corrió a cargo de la legazpiarra Irene Paredes, que estrelló su cabezazo contra la madera a la salida de un córner.

Pasaban los minutos y la ansiedad de no encontrar la forma de desplegar el fútbol de siempre jugaba a favor de las anfitrionas. Todo cambió en la segunda parte, con la entrada de Athenea en detrimento de Mariona por la banda derecha. La jugadora del Real Madrid, líder por naturaleza, confío en el talento de Aitana, que le cedió el cuero con un taconazo y sublime para que la '10' definiera al primer toque. Ni cinco minutos llevaba sobre el terreno de juego. Subidas en la ola buena, cinco minutos después llegó el segundo tanto, obra de la jugadora española que más en forma acabó la temporada. Claudia Pina, con toda la confianza del mundo, no dudó en buscar portería desde fuera del área y su disparó se coló por la escuadra. El 2-0 en cinco minutos fue una losa de la que Suiza no se pudo recomponer, por lo que tuvo que decir adiós a la Eurocopa ante su público, entregado.

Ante Alemania o Francia

El rival de España en semifinales saldrá del Alemania-Francia de esta noche (21.00, Tdp). Más unidos que nunca fuera del campo, rivales acérrimos hoy en el verde.