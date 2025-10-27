Escándalo en Turquía: más de 150 árbitros investigados por apuestas futbolísticas

El fútbol turco vive una de sus mayores crisis de credibilidad. El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha denunciado este ... lunes que más de un centenar de árbitros profesionales habrían estado apostando en partidos de fútbol, violando las normas éticas del deporte.

De los 571 colegiados que ejercen en las ligas profesionales del país, 371 poseen cuentas de apuestas y 152 han realizado apuestas de manera activa, según los resultados de una investigación interna difundida por la TFF. Las cifras, calificadas de «alarmantes» por el propio Haciosmanoglu, incluyen a siete árbitros principales y quince asistentes que operan en competiciones nacionales.

«Estamos decididos a limpiar el fútbol de todo rastro de corrupción. No haremos excepciones», ha declarado el presidente federativo en una rueda de prensa celebrada en Estambul. El dirigente ha asegurado que los implicados serán remitidos al Comité Disciplinario, que aplicará sanciones conforme al Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, con castigos que pueden variar entre tres meses y un año de suspensión.

Miles de partidos apostados

El informe revela además que diez colegiados realizaron más de 10.000 apuestas, y uno de ellos llegó a participar en 18.227 operaciones. En total, 42 habrían apostado en más de 1.000 partidos cada uno. Aunque la TFF no ha revelado nombres, algunos de los implicados ejercen en la Superliga turca, la máxima categoría del país.

La federación ha trasladado los resultados a la FIFA y la UEFA, y planea reforzar sus protocolos de control e integridad. «Este es un día clave para recuperar la ética en nuestro deporte», afirmó Haciosmanoglu, que también anunció un plan de formación para atraer a nuevos profesionales del arbitraje «limpios y comprometidos».

El caso se produce en un contexto de desconfianza hacia el colectivo, frecuentemente cuestionado por los clubes por supuestos favoritismos. En febrero, el derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe fue dirigido por el esloveno Slavko Vincic, primer árbitro extranjero en 55 años en asumir un encuentro de esa magnitud, reflejo del clima de sospecha que se vive en el país.