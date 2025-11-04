Eric Olhats niega todas las acusaciones de abuso sexual a menores durante su juicio en Baiona El exojeador de la Real Sociedad se enfrenta a una petición de diez años de prisión

Con la cabeza tapada. Así ha entrado Éric Olhats al Palacio de Justicia de Bayona donde este martes ha comenzado el juicio por el que piden hasta 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros para el exojeador de la Real Sociedad por presunto abuso sexual a seis jóvenes jugadores del Aviron Bayonnais.

Durante la sesión de este martes, quien fue también el descubridor de Antoine Griezmann ha negado formalmente las acusaciones de abuso sexual formuladas por seis exjugadores del Aviron Bayonnais, que por aquel entonces tenían entre 11 y 15 años.

El acusado, en prisión de nuevo desde este julio, ha escuchado el relato de la investigación llevada a cabo en un primer lugar por la gendarmería y después por el departamento de investigación criminal. El juez ha expuesto los hechos, los testimonios, ha dado detalles del expediente y ha leído los cargos. Olhats, en el banquillo, ha escuchado y ha respondido a las preguntas que le ha formulado el juez.

En cuanto a las acusaciones, Olhats se ha mostrado tajante: «Las niego formalmente; me parecen aberrantes». El magistrado también ha querido preguntarle sobre «imágenes de jóvenes desnudos masturbándose» y mensajes de texto comprometedores que se hallaron durante la investigación en el teléfono móvil del exreclutador. A este respecto, Olhats ha respondido que «es cuestión de interpretación».