Fútbol Lopetegui no está solo Imanol Idiakez, en pleno partido. Otros entrenadores guipuzcoanos no han arrancado la temporada como se esperaba y también han sido despedidos IMANO ARRUTI Martes, 30 octubre 2018, 09:30

Ser entrenador hoy en día es una profesión de riesgo. Los directivos cada vez son más resultadistas y tienen menos paciencia a la hora de confiar en los entrenadores. Muchos técnicos guipuzcoanos están viviendo las consecuencias de esta situación en su propias carnes. Las prestaciones de varios de ellos no han sido las que se esperaban y algunos ya han visto como la paciencia de sus directivos se ha agotado en muy poco tiempo. La temporada acaba de empezar y ya son tres los entrenadores guipuzcoanos que han tenido que decir adiós a su puesto de trabajo.

El primero de ellos fue Joseba Etxeberria, cesado como entrenador del Tenerife. El guipuzcoano (que fue jugador del Athletic y de la Real Sociedad) no consiguió ganar en las cinco jornadas que disputó esta temporada con el equipo chicharrero, con tres empates y dos derrotas. Además, en la Copa les eliminó el Cádiz.

El de Elgoibar aterrizó en Tenerife la pasada campaña, saliendo del Amorebieta, tras la destitución de José Luis Martí en la 25ª jornada. Etxeberria dio buenas sensaciones y logró convencer para alargar su contrato hasta la próxima temporada. Sin embargo, sus malos resultados han hecho que fuera el primer técnico de Segunda destituido esta temporada. Su balance en 23 partidos oficiales es de ocho victorias, ocho empates y siete derrotas. Esta campaña tenía al equipo en 19ª posición, con 3 puntos y en zona de descenso tras la quinta jornada.

En su primera entrevista tras la destitución habló sobre la poca paciencia que hay en el fútbol actual. «Mi idea y mi perspectiva de fútbol es muy diferente. Cuando se confía en un entrenador para ser la cabeza visible de un proyecto deportivo se debería tener mucha más paciencia. Al final, sabemos la igualdad que hay en Segunda y que no hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo en esta competición«, afirmó.

«Equipos de tanto prestigio como Zaragoza y Tenerife son clubes que han estado en Primera División y que quieren regresar. La exigencia es máxima, y está bien el tema de la ambición porque nunca te vas a conformar con lo que tienes, pero también es importante la humildad y tener los pies en el suelo. Y saber que, de momento, estás en Segunda y eres uno más. Que tienes que trabajar muy duro para ir sacando los puntos. Para mí, de ahí es de donde viene un poco la precipitación«, destaco Etxeberria desde su nueva posición como comentarista de la Ser, refiriéndose también a otro compañero guipuzcoano que ha sido despedido esta temporada, Imanol Idiakez.

El técnico donostiarra fue despedido en la décima jornada tras tener al Zaragoza con once puntos y muy cerca de los puestos de descenso. En sus últimos seis partidos como entrenador del equipo aragonés no consiguió la victoria, pero sobre todo la gota que colmo el baso fue el empate frente al Tenerife. El equipo de Idiakez se adelantó en el minuto 87 con gol de Javi Ros, pero pese a ello no consiguió mantener el resultado y le empataron en el 90.

El último en perder su puesto y el más sonado ha sido, sin duda, Julen Lopetegui. El de Asteasu ha sido cesado del cargo de entrenador del Real Madrid tras el 5-1 que le endosó el Barça en el Camp Nou y con su equipo en novena posición tras cinco jornadas de liga sin ganar.

No todos son malas noticias

Pese a ello hay técnicos guipuzcoanos que sí están convenciendo a su afición. Son los casos de Unai Emery y Beñat San José. Tras un inicio complicado, Emery suma ya 12 partidos sin perder teniendo en cuenta todas las competiciones, y esta siguiendo el ritmo de equipos como City, Liverpool y Chelsea en la Premier League. El hondarribiarra está haciendo olvidar a una leyenda de 'los Gunner' como Arsène Wenger, que se despidió la temporada pasada tras estar en el cargo desde 1996.

Otro entrenador que también esta triunfando es Beñat San José. El donostiarra tiene a la Universidad Católica de Chile líder de la liga chilena con solo tres derrotas en 27 partidos.

Garitano, en la Real

Tras varios años de éxito en el Leganés, a Asier Garitano le está costando arrancar en la Real Sociedad. El técnico de Bergara está tratando de encontrar un estilo de juego para el conjunto txuri-urdin, aunque de momento la mayor alegría que ha dado a la afición blanquiazul es el triunfo logrado en San Mamés. De la Real y de él se espera más.