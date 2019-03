Premier League El entrenador del Southampton corta el wifi contra los videojuegos El técnico del Southampton, Ralph Hasenhuttl. / Reuters Ralph Hasenhuttl no quiere que sus futbolistas estén 'enganchados' al FIFA y al Fornite en las concentraciones JAVIER VARELA Madrid Viernes, 29 marzo 2019, 12:10

Medida sin precedentes en la Premier League. El técnico del Southampton, Ralph Hasenhuttl, ha impuesto una serie de normas para las concentraciones de su equipo. Quiere que sus futbolistas estén concentrados en el partido y preparados físicamente para los duelos y entiende que el descanso es tan importante como la forma física.

Por ello ha decidido cortar el wifi de los hoteles y evitar así que su plantilla pase muchas horas delante de los videojuegos y prolongue las partidas hasta la madrugada, con la consiguiente pérdida de horas de sueño. «Bloqueamos el wifi en el hotel, por ejemplo, por la noche para que no puedan jugar más», ha confesado en declaraciones recogidas por la BBC.

«Los videojuegos son algo a lo que te vuelves adicto y eso significa que tenemos que proteger a los jugadores»

Además, el entrenador del conjunto inglés no quiere que sus jugadores terminen siendo adictos a los videojuegos, ya que pasan muchas horas jugando al FIFA o al Fortnite. «Es algo a lo que te vuelves adicto y eso significa que tenemos que proteger a los jugadores», declaró Hasenhuttl. Esta decisión no es nueva para Ralph Hasenhuttl, ya que se siente muy comprometido con ello desde hace años. «Es algo contra lo que tienes que luchar activamente y lo haré. Lo hice en mi último club». «También tuvimos problemas con los jugadores, jugaban hasta las tres de la mañana antes de un partido», ha confesado el técnico austriaco, que tuvo estos problemas en su anterior etapa al frente del RB Leipzig.

El entrenador del Southampton no cree que la adicción a los videojuegos sea una cosa sin importancia y a la que no se deba hace caso y por eso ha decidido hacer frente a este problema. «Tienes que ayudar a protegerlos porque no es un problema pequeño. Si eres honesto, es lo mismo que el alcoholismo o ser adicto a las drogas. Protegerlos significa ayudarlos a no pasar tanto tiempo allí».

Contacto constante con su capitán

Hasenhuttl reconoció eso sí que no cree que en el Southampton algún jugador tenga ese problema, pero que estará atnto y seguirá 'vigilando' para que no ocuraa. «Puede estar seguro de que siempre estoy en contacto con mi capitán o con algunos jugadores para hablar de ellos», desveló.

Además, se atrevió a reomendar alguna medida para evitar la adicción de los futbolistas: «Si fuera una enfermedad, sería fácil para el gobierno decir que las compañías tienen que activar un bloqueo después de tres horas, por ejemplo, que ya no pueden jugar más a este juego».