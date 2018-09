FUTBOL «El Eibar tiene ahora otra estructura y es su decisión» Jueves, 6 septiembre 2018, 09:06

El presidente del Elgoibar, Jon Basurto, aclara que «la decisión no nos afecta. El Eibar cuenta con otra estructura y se ve capaz de llevar el club de otra manera. Por nuestra parte no hay ningún problema. Hemos tenido buena relación con ellos hasta ahora, aunque con los clubes cercanos siempre hay algún tira y afloja. En este momento el Eibar juega en otro nivel, quiere montar otras estructuras y me parece lógico. En el tema este con la Real, es su decisión».