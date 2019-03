DV Torneo fútbol 7 Duro regreso a la competición para el líder del torneo Pipirita-Otsaihen. La plantilla del líder de División de Honor la forman Mikel Matas, Ibon Eizagirre, Iñaki Orube, Martin Mitxelena, Gaizka Aduriz, Gorka Zabala, Julen Mendizabal, Eneko Sardón, Ibai Goñi, Ibon Zabala, Eneko Otaño, Xabier Zubitur, Jon Mikel Dambolenea, Peru Iurramendi, Bingen Erdozia, Joseba Lizarza, Lander Ibarburu, Peru Otaño, Ekhi Zubiria, Nuño Arrieta, Julen Goia y Andoni Urío. / UNANUE Pipirita busca dar otro golpe de autoridad en la mesa frente a Relojería Mikel para presentar su candidatura al título DV Jueves, 7 marzo 2019, 09:12

Vuelve la Liga el próximo fin de semana y lo hará, seguro, con nuevas sorpresas. Todo hace indicar que alguno se llevará un disgusto... o ¡alegría! Se dan todos los factores para ello. Por un lado, regreso tras fin de semana de carnaval. Tras la jornada, nuevo parón por el puente de San José. Enfrentamientos directos y atractivos. ¡Incluso este viento sur que se ha instalado en Gipuzkoa y que afecta a más de uno!

Antes de analizar la siguiente jornada, comentar, casi como dato curioso, que en División de Honor prácticamente todos los equipos están al día, algo que no se ha dado en lo que va de temporada. Con el Bizikide-Covylsa todavía pendiente, el resto de duelos aplazados se han ido disputando. El último fue el triunfo de Eica Inmo sobre Van The Man (2-0), que le sirve para auparse a la segunda posición. Van The Man, por su parte, sigue fuera de descenso a pesar de una nueva derrota.

Pipirita defiende su liderato con un duelo más que complicado. No conviene fiarse de un rival como Relojería Mikel, que aunque no parezca que esté en su mejor momento, sabe bien cómo disputar este tipo de encuentros. Primero contra cuarto. Y aunque empataron sin goles en el Apertura, y Mikel tiene el doble de goles en contra y la mitad de goles a favor que su rival, será un duelo de pronóstico incierto.

Eica Inmo quiere seguir al acecho de Pipirita a costa de un Itxas-Lur del que no se debe fiar

Sin duda, un nuevo triunfo de Pipirita ante uno de los equipos que estuvieron en la Fase Final del año pasado sería un auténtico golpe de autoridad, ya que también ha derrotado en este Clausura a Bar Sport, actual campeón del Apertura. El triunfo de Relojería Mikel serviría para que se enganche definitivamente a la zona alta, algo que le costó en el Apertura, aunque terminó en segunda posición al final.

En segunda posición, el sorprendente Eica Inmo jugará con Itxas Lur. Los de la inmobiliaria querrán dar estabilidad a su posición en la tabla y seguir sumando al mismo ritmo que lo vienen haciendo en el último tramo de la temporada. De hecho, en la misma jornada, en el Apertura, tenían la mitad de puntos que tienen ahora.

Covylsa pretende salir del descenso, pero no lo va a tener sencillo para superar a Unior Berlan

No debería fiarse de Itxas Lur, recién ascendido que se encuentra fuera de los puestos de descenso y ya se ha enfrentado a candidatos al título. Pese a estar en la zona media-baja, las sensaciones en el equipo son buenas y tratará de lograr su segundo triunfo en el Clausura.

Partidazo también entre Unior Berlan y Covylsa, tercero ante campeón de España. Aunque ambos cuentan con números similares respecto a goles encajados y marcados, los primeros tienen 7 puntos y marchan en tercera posición, mientras que los segundos están en descenso con 2 puntos. Eso sí, a Covylsa le quedaría pendiente ese duelo con Bizikide. En el Apertura hubo reparto de puntos (2-2).

Interesante también ver cómo regresa a la competición Bar Sport. El actual campeón del Apertura se enfrenta a Jugones KE, actual colista con un solo punto en tres jornadas, pero lo hace después de dos derrotas consecutivas.

Dos partidos entre 'iguales'

Finalmente, la jornada nos ofrece dos duelos con equipos que están empatados prácticamente a todo. Por un lado, Van The Man y Bizikide se vuelven a ver las caras. Con 3 puntos cada uno, ambos están fuera de descenso. En el Apertura, todavía en Primera, Van The Man terminó líder y Bizikide segundo, aunque el duelo directo se lo llevaron los segundos (1-2).

Y también se enfrentan Amara KE y Bar Txistu, dos equipos en descenso con 2 puntos en tres jornadas, mismo número de goles encajados, y sólo un gol de diferencia en cuanto a goles a favor. El empate podría incluso ser interesante para ambos conjuntos, aunque los puntos en este tipo de duelos 'directos' son los que luego se echan de menos al término de la competición.