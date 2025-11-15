Diez partidos seguidos sin perder desde que cayera ante Túnez en 2011

La selección de Palestina es el séptimo combinado al que se enfrenta la Euskal Selekzioa en la última década. Un compromiso que, tras la pandemia, ... fue complicándose su organización cuando históricamente ha sido una fecha fija en el calendario, sobre todo en el periodo navideño.

El partido de San Mamés retomará una tradición que en la época moderna se lleva desarrollando casi de forma ininterrumpida desde 1990, con rivales de enjundia como Serbia, Venezuela o Uruguay, a quien se midió el año pasado.

Un combinado, el charrúa, acostumbrado no solo a jugar fases finales de Mundiales, sino a llegar a las eliminatorias por el campeonato. Ayudó a programar el partido el que fuera exentrenador del Athletic, Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay. El choque, disputado el 23 de mayo de 2024, acabó con empate (1-1). Djaló adelantó a la Euskal Selekzioa, mientras que Matías Vecino empató para el conjunto celeste.

Los resultados de los últimos años son muy favorables al conjunto tricolor, que cosechó su última derrota hace catorce años ante Túnez. A partir de ahí, han sido diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con seis triunfos (Bolivia, Perú, Cataluña, Túnez, Venezuela, y Costa Rica) y cuatro empates. Acabaron en tablas los choques ante Catalunya, Córcega -aunque luego venció la Euskal Selekzioa en los penaltis- Panamá y el citado ante Uruguay.

Tres derrotas desde 1990

El carácter festivo y reivindicativo de la cita de la Euskal Selekzioa, no debe hacer olvidar que el bagaje de triunfos es altísimo para la escuadra euskaldun. De hecho, desde 1990 solo se contemplan tres derrotas. La citada de 2011 ante Túnez, a las que hay que sumar las de Camerún y Gales por 0-1 en ambos casos en los años 2005 y 2006.

El Estadio de San Mamés suele ser el escenario más habitual de los partidos (en el último ante Uruguay se dieron cita 35.461 espectadores) aunque el cartel y el nivel de los jugadores vascos ha hecho que sea un reclamo para jugar fuera de Euskadi.

El 20 de junio de 2007, tras 69 años sin jugar fuera a domicilio, la selección de Euskadi se enfrentó a la de Venezuela en San Cristóbal, ganando por 3-4. El último partido fuera, en plena Guerra Civil española, había sido frente a Cuba en La Habana el 20 de junio de 1938. La selección venció entonces por un contundente 0-6.