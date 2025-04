El día de furia del exrealista Canales: bronca con el entrenador y 10 puntos de sutura tras patear una puerta

Ángel López San Sebastián Viernes, 4 de abril 2025, 10:44 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

A Sergio Canales le ha salido caro su particular día de furia. El exjugador de la Real Sociedad acabó en un hospital de Monterrey con una herida en la pierna cerrada con 10 puntos de sutura tras una fuerte discusión con su entrenador, Martín Demichelis. El futbolista de 34 años es duda para el encuentro que los 'Rayados' disputan contra el Guadalajara este próximo domingo en la 14ª jornada de las 17 del Clausura mexicano, de máxima importancia para su equipo, que viene de perder 2-1 contra el Tijuana, chispa que encendió la mecha en el vestuario.

¿Qué es lo que provocó el arranque de ira de un futbolista tan profesional y familiar como Sergio Canales? Los reproches de su entrenador tanto delante de todo el grupo como en una charla individual que mantuvieron durante una práctica del Monterrey.

«Informamos a nuestra Afición y a los medios de comunicación que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingreso al vestidor, tras la práctica en el Centro de Entrenamiento »El Barrial«. Fue el propio club de los 'Rayados' el que puso sobre la pista de lo sucedido con un comunicado.

Todo comenzó, según relatan desde México, en la sesión de vídeo previa al entrenamiento. Demichelis incidió muchos en los errores individuales y colectivos que había cometido su equipo en los encuentros anteriores. Esto ya encendió a un Canales que terminó por explotar después de que el entrenador le llamara a capítulo durante la práctica.

En esa charla, el director técnico lanzó al cántabro ex de la Real Sociedad una serie de reproches relacionados con su proceder dentro del terreno de juego. No se calló el veterano futbolista, que le respondió señalándole como el culpable de la situación que están viviendo y le espetó que no les está ayudando en nada.

Héctor Moreno, Sergio Ramos...

Tras esa discusión, Canales se fue hacia el vestuario y ya hizo ver su furia al quitarse la camiseta y arrojarla al césped. De nada valió que compañeros como otro exrealista, Héctor Moreno, trataran de tranquilizarle. El de Santander rompió una puerta de cristal de un puntapié con su pierna izquierda, lo que le provocó una brecha en el muslo. «El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y su participación en el partido de este sábado 5 de abril (hora de México)», añadió el club.

Según el medio mexicano Tudn Mex, Canales se reunió posteriormente con los pesos pesados del vestuario -entre los que se encuentran los veteranos Sergio Ramos, recién llegado, y Héctor Moreno- y les trasladó: «O estáis conmigo o estáis con él». Sus compañeros le mostraron su apoyo y el futuro de Demichelis en los 'Rayados' puede estar en el aire.

CANALES Y DEMICHELIS TUVIERON UNA DISCUSIÓN🚨 EL JUGADOR HABRÍA PATEADO UNA PUERTA DE VIDRIO



Se reporta que el DT de Rayados y el futbolista tuvieron una discusión. Canales habría recibido puntadas por patear una puerta de vidrio. #FSRadioMX pic.twitter.com/644j9Qeg6Z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 3, 2025

«Pongan el titular que quieran, están poniendo el de discusión. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. En todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones y a mí me gusta escuchar que todos opinen para crecer. No soy un entrenador autoritario. Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y salgan los que salgan seremos once guerreros», dijo el propio Demichelis desde su automóvil a la salida del entrenamiento, queriendo restar trascendencia al incidente.

Ampliar Canales choca las manos con Griezmann tras un gol al Barcelona en 2014 con la Real Sociedad José Mari López

Canales, tras un lustro en el Betis, fichó en julio de 2023 por el Monterrey de México, que abonó 10 millones al club sevillano más otros siete en variables. El cántabro aceptó una propuesta de contrato por tres años a razón de cinco millones netos por cada uno de ellos. El centrocampista zurdo rechazó en 2018 la oferta de renovación que le hizo la Real Sociedad, donde militó durante cuatro temporadas y media, desde enero de 2023. Su rendimiento como txuri-urdin dejó mucho que desear, también porque le mermó una grave lesión de rodilla, que era la tercera: realmente sólo brilló durante su última media campaña.

Los datos evidencian que Canales no rindió como se esperaba de él en la Real, donde metió 13 goles y dio 22 asistencias en 161 partidos. En apenas 77 encuentros en el Monterrey, menos de la mitad de los que jugó como txuri-urdin, ya ha anotado más del doble de tantos, 30 en total. Y fue en el Betis donde ofreció su mejor rendimiento, con 39 tantos y 30 asistencias en 207 encuentros oficiales.