Cristiano podría perder sus condecoraciones en Portugal tras ser condenado

Portugal analizará la decisión de la justicia española (Audiencia Provincial de Madrid) que condenó el martes a Cristiano Ronaldo por fraude fiscal (a 23 meses de cárcel y el pago de 18,8 millones de euros) para decidir si le retira o no las condecoraciones que le ha otorgado, según anunció este jueves el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. «La ley es muy simple. Los cancilleres de las órdenes nacionales son los encargados de comprobar si hay o no situaciones que pueden suponer la pérdida de una condecoración», explicó el presidente portugués. «Hay que dejar a los que tienen por ley el poder de decidir que lo hagan y que se aseguren de si la ley se aplica o no en este caso», añadió.

El servicio de prensa de la Presidencia portuguesa precisó, por su parte, que hay que esperar a recibir «la versión auténtica de la decisión final de las autoridades españolas» antes de pronunciarse sobre la situación de Cristiano Ronaldo, que en 2014 fue condecorado con la medalla de gran oficial de la Orden del Infante Dom Henri y la Gran Cruz de la Orden del Mérito en 2016 por haber contribuido a dar a conocer Portugal en el mundo. La pena de prisión de casi dos años de cárcel impuesta a Cristiano Ronaldo fue sustituida por una multa de 360.000 euros.

En Madeira, isla portuguesa en el archipiélago del mismo nombre de la que es originario el futbolista de la Juventus, las autoridades han asegurado que le mantendrán las distinciones concedidas. «Aquí en Madeira, Cristiano Ronaldo siempre ha sido considerado una persona de bien (...). No es un criminal», declaró Miguel Albuquerque, presidente de esta región autónoma. «Es el portugués más prestigioso del mundo», afirmó, añadiendo que la condena recibida en España es consecuencia «de la interpretación de una cuestión fiscal».

Cristiano Ronaldo recibió en diciembre de 2014 la medalla al Mérito de Madeira, la más alta condecoración de la isla, antes de inaugurar una estatua de bronce con su efigie en su ciudad natal de Funchal.