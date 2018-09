Fútbol Cristiano, Modric y Salah, candidatos al premio The Best Didier Deschamps, Zlatko Dalic y Zinedine Zidane optan al premio a mejor entrenador, de unos premios que se entregarán el 24 de septiembre JAVIER VARELA Madrid Lunes, 3 septiembre 2018, 14:53

Cristiano Ronaldo, Luka Modric, que recientemente se llevó el premio a mejor futbolista UEFA, y Mo Salah, son los tres candidatos al premio The Best que se entregarán el próximo 24 de septiembre en Londres. Destaca la ausencia de Leo Messy y de Antoine Griezmann.

Los candidatos a The Best con, curiosamnte, los que en el premio 'Jugador del año' de la UEFA, que se llevó Luka Modric. El premio The Best es la continuación del extinto galardón FIFA Balón de Oro y se otorga con los votos de futbolistas, entrenadores, periodistas y aficionados a través de la web del organismo internacional.

El argentino del Barcelona -que ganó la Liga y la Copa del Rey y fue el Pichichi de la Liga y el Bota de Oro- se ha quedado fuera del podio por primera vez en doce años, en el que llevaba además once de forma consecutiva. Mientras, el francés del Atlético no está entre los elegidos para el premio The Best a pesar de haber ganado la Europa League, el Mundial con Francia y la Supercopa de Europa.

También se han conocido el nombre de los tres entrenador nominados al premio The Best a mejor técnico. Se trata de Didier Deschamps, seleccionador francés que conquistó el pasado Mundial de Rusia, Zlatko Dalic, técnico de Coracia que quedó subcampeón del mundo, y Zinedine Zidane, que firmó su tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid.

Los tres nomiados a mejor portero son Thibaut Courtois, que este sábado disputó sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid, Hugo Lloris (Tottenham) y Kasper Schmeichel (Leicester City).

En cuanto al premio Puskas, que se otorga el mejor gol de la temporada, están nominadas la chilena de Critiano Ronaldo ante la Juventus y la de Gareth Bale en la final de la Champions, además de varios goles del Mundial (Cheryshev, Messi a Niguera, Pavard a Argentina). El resto de candidatos son Mcgree (Newcastle Jets), Quaresma (con Portugal), Salah (con el Liverpool) o De Arrascaeta (con Cruzeiro).

En la misma gala, también se han dado a conocer los candidatos a los premios del fútbol femenino. Ada S Hegerberg, futbolista noruega del Olympique de Lyon, la alemana Dzsenifer Maroszan y la brasielña Marta son las tres candidatas a mejor futbolista del año. En cuanto a entrenadores, los candidatos son Reynald Pedros (Olympique de Lyon), Asako Takakura (Japón) y la seleccionadora holandesa Sarina Wiegman