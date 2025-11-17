Corea del Norte se abre al mundo a través del fútbol

Todo lo que rodea a Corea del Norte, país hermético por excelencia, es muy misterioso y, por ende, sugerente e interesante. Al igual que lo ... es la vida cotidiana de los norcoreanos, sobre lo que sabemos cada vez más pero todavía muy poco, también lo son sus éxitos deportivos. La selección sub-17 femenina se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez consecutiva y consolida así a la República Popular Democrática de Corea como la potencia emergente del fútbol femenino formativo. Veremos si en unos años también del absoluto.

La selección sub-17 femenina ha arrasado recientemente en el Mundial disputado en Marruecos. Tan solo ha encajado dos goles durante todo el torneo y ha endosado goleadas por 6-1 a Marruecos (anfitriona) y Japón, que es uno de los equipos tradicionalmente más fuertes con un Mundial y otro subcampeonato en categoría absoluta. En la final, ante Países Bajos, Corea del Norte venció 3-0 con mucha comodidad. En su combinado están la jugadora balón de oro y bota de oro y la balón de plata y bota de plata del torneo.

Este triunfo coloca al combinado asiático con cuatro campeonatos vencidos de los nueve disputados desde que en 2008 tuviera lugar el primero en Nueva Zelanda, el cual ganó ya Corea del Norte. También se impuso en 2016 en Jordania y ahora ha ganado los dos últimos, en 2024 (le ganó la final a España) y 2025. La FIFA decidió el año pasado que el Mundial sub-17 se jugaría cada año para permitir a todas las generaciones disputarlo.

Ampliar Las jugadoras de Corea del Norte corren con la bandera del país celebrando el título. AFP

La superioridad en esta categoría todavía juvenil también se traslada a la generación sub-20. El año pasado en Colombia, Corea del Norte ganó su tercer campeonato mundial de esta categoría, situándose junto a Alemania y Estados Unidos como principal dominadora.

¿De dónde viene el dominio?

La RPDC no es un país con tradición futbolística, pero desde 2008 sus dirigentes han visto en el deporte rey una ventana para su internacionalización. En 2011, Kim Jong-il y Kim Jong-un, antiguo y actual dirigentes del país y aficionados acérrimos al balompié, crearon la Escuela de Fútbol de Pyongyang, un centro de tecnificación deportiva y formación académica. Si al compromiso colectivo de la sociedad norcoreana se le suman las habilidades técnicas, el resultado es el que está siendo.

Sin embargo, todavía no han conseguido trasladar ese dominio en categorías inferiores a resultados de pedigrí en categoría absoluta. En 2011, Corea del Norte jugó su último campeonato mundial absoluto femenino. Llegaron a cuartos de final, su mejor resultado histórico. Cuando parecía ser la primera piedra del crecimiento del fútbol en el país, cinco jugadoras dieron positivo en un control antidopaje y la selección fue sancionada sin disputar el próximo Mundial de Canadá en 2015.

Ese percance frenó su progresión y no consiguieron clasificarse al torneo de 2019. El siguiente año llegaría el Covid, lo que introdujo al mundo entero, pero a Corea del Norte particularmente, en pánico completamente. Las selecciones masculina y femenina dejaron de competir durante casi cuatro años y no pudieron afrontar la clasificación al campeonato mundial de 2023 que ganó España y precedió al 'caso Rubiales'. El año que viene hay Copa de Asia, la cual ha ganado en tres ocasiones, y en 2027 llegará el Mundial. Estos dos torneos medirán el crecimiento del fútbol femenino norcoreano.

Pese al imponente nivel mostrado, todavía no hay jugadoras importantes que hayan dado el salto a Europa. A las estrellas de estos combinados, sobre todo a las que viven en zonas rurales y no en Pyongyang, el país les entrega una casa en la capital para que puedan vivir en mejores condiciones.

El desaparecido Han Kwang-song

En el fútbol masculino, Corea del Norte no ha crecido a la misma velocidad. En la fase de clasificación al Mundial del año que viene han sido últimos con tres puntos. A su vez, en la Copa Asiática sub-20 de este 2025, no han superado la fase de grupos, consiguiendo solo un punto en el grupo de Arabia Saudí, Irak y Jordania.

Entre todos los jugadores destaca el extraño caso de Han Kwang-song, uno de los más prometedores que ha tenido nunca. En 2021, se subió a un avión en Doha sin saber cuál sería su destino después de pasar por la escuela del Barcelona y fichar por la Juventus de Turín. Le acababan de romper el contrato.

Y es que, como ciudadano norcoreano fuera del país, donaba una parte de su salario obtenido en Europa al Estado de Kim Jong-un, por lo que las sanciones de Naciones Unidas al país por su programa nuclear también le golpearon a él. Pero al ser época de Covid, no tenía la posibilidad de regresar a su país y continuar allí con su carrera deportiva porque Corea del Norte se había cerrado a cal y canto. Su nombre desapareció en ese momento del mapa mundial.

Kim Jong-un tiene la intención de convertir a Corea del Norte en potencia mundial en todos los aspectos y el fútbol es uno de ellos. Los siguientes torneos evaluarán si el crecimiento es real o ha sido solo un espejismo.