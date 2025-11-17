Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras de Corea del Norte celebran el Mundial Sub-17 haciendo el saludo militar. AFP

Corea del Norte se abre al mundo a través del fútbol

Su reciente conquista del Mundial Sub-17 femenino le consolida como la potencia del balompié formativo, potenciado por el plan de inversión de los líderes Kim Jong-il, primero, y Kim Jong-un, después

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Todo lo que rodea a Corea del Norte, país hermético por excelencia, es muy misterioso y, por ende, sugerente e interesante. Al igual que lo ... es la vida cotidiana de los norcoreanos, sobre lo que sabemos cada vez más pero todavía muy poco, también lo son sus éxitos deportivos. La selección sub-17 femenina se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez consecutiva y consolida así a la República Popular Democrática de Corea como la potencia emergente del fútbol femenino formativo. Veremos si en unos años también del absoluto.

