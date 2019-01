Cuartos I Vuelta Valverde: «Somos un equipo que cuando tiene que dar un paso adelante, lo da» Pablo Machín y Ernesto Valverde, durante el partido. / Alejandro García (EFE) «El resultado no gusta, pero una cosa es el resultado y otra el cómo se ha producido», señaló por su parte el técnico sevillista, Pablo Machín J. BALLESTEROS Barcelona Jueves, 31 enero 2019, 00:21

«Somos un equipo que cuando tiene que dar un paso adelante, lo da. La determinación que hemos tenido de ir a por la eliminatoria es la clave. Si estamos todos juntos somos capaces de muchas cosas», señaló Ernesto Valverde tras la goleada de su equipo el Sevilla para asegurar su pase a las semifinales de la Copa del Rey.

«El penalti que fallan nos podría haber metido presión», reconoció no obstante el técnico azulgrana.

La otra cara de la moneda era un Pablo Machín cariacontecido, que trataba de restar dramatismo a la goleada y consecuente eliminación copera. «Siempre que pierdes te vas mal. Sabíamos que la eliminatoria era muy complicada pero teníamos esperanzas de pasar así que estoy decepcionado».

No obstante, quiso hacer una distinción entre el juego de su equipo y lo contundente del resultado. «El resultado no gusta, pero una cosa es el resultado y otra el cómo se ha producido. Hemos hecho más méritos de los que refleja el marcador y hemos tenido nuestras oportunidades. El tiro al palo, el penalti y una ocasión de André Silva en la segunda parte que no hemos podido materializar. No hemos estado acertados, pero cuando hemos vuelto a entrar en el partido hemos hecho una fase bastante buena que no nos ha dado para hacer 4-2 que nos hubiera dado el pase. Luego ya al final y volcados, nos han hecho ese resultado abultado», explicó.

«Sin duda hemos perdido una buena oportunidad, pero el Barça lleva años sin perder en estas eliminatorias. La diferencia ha estado en el acierto», concluyó el técnico sevillista.