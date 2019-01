Copa del Rey Solari, a Guardiola: «El Madrid nunca subestima a nadie» Santiago Solari, en rued de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid recuerda al del City que el equipo blanco «es el mejor club del siglo y por tanto de la historia» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 13:43

Santiago Solari se salió de su habitual línea recta para mandar un recado a Pep Guardiola. El técnico del Manchester City señaló esta semana que el «Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City» han sido los tres equipos más importantes de la última década en el fútbol mundial y recibió respuesta por parte del técnico del Real Madrid. «Me parece una omisión deliberada, pero no nos vamos a pelear por una década, cuando el Madrid es el mejor club del siglo y por tanto de la historia», señaló. «Y dicho esto, es el mejor club de la última década y lo es porque nunca subestima a nadie», aseguró para zanjar el tema.

«El partido ante el Girona será difícil porque no existe el partido que no sea difícil»

Más tranquilo y fiel a su línea se mostró cuando se le preguntó por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona, que tiene de cara tras el 4-2 de la ida. «Será difícil porque no existe el partido que no sea difícil», avisaba el argentino. «Todos están siendo muy disputados y todos quieren pasar a la siguiente fase. Haremos un partido serio y trataremos de cerrar el resultado y traernos el partido», dijo. Sin embargo, Solari no cree que vaya a ser sencillo porque el Girona «lo va a intentar poner lo más difícil posible» y quiso mandar un mensaje a sus jugadores: «Tendremos que estar muy atentos de entrada como en los últimos partidos».