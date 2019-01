Octavos Getafe y Valladolid, a por unos cuartos casi olvidados El Valladolid, con varios suplentes, a olvidar su mala racha en la Liga mientras que el Getafe aún rumia lo sucedido ante el Barça con el VAR AGENCIAS Getafe Miércoles, 9 enero 2019, 09:13

El Getafe y el Valladolid inician la pelea por alcanzar los cuartos de la Copa, una ronda casi olvidada en el cuadro pucelano (no la disputa desde el curso 2006/07) y más cercana para el conjunto azulón (2014/15), que busca recuperar el prestigio perdido en la Copa.

Mientras que el equipo vallisoletano de Sergio lleva más de una década atascado en las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, el de José Bordalás suma varias temporadas sin pegar un pelotazo en una competición en la que alcanzó dos finales consecutivas en 2007 y 2008.

Ambos esperan cambiar esas dinámicas, y en el Getafe quieren seguir adelante en el torneo para continuar por el buen camino de una temporada hasta el momento exitosa. Séptimos en Liga, a sólo un punto de las posiciones europeas, los hombres de Bordalás esperan superar su última derrota ante el Barcelona (1-2) con un gol polémico anulado a Jaime Mata en el que no se utilizó el VAR después de una falta previa más que dudosa de Ángel sobre un central del Barcelona.

Amath N'Diaye, Markel Bergara y Gaku Shibasaki, concentrado con Japón en la Copa de Asia, son baja en el Getafe

El análisis de cómo se usa el vídeo arbitraje ha marcado la víspera del choque entre las filas del Getafe, que, sin embargo, están totalmente centrados en el choque ante el Valladolid que asaltarán con todas las ganas del mundo para llegar a los cuartos de final. Con anterioridad, ambos equipo sólo se han enfrentado en una ocasión en la Copa. Fue en 2002, a partido único y en los dieciseisavos. Entonces, el Valladolid ganó 1-2 y se llevó el gato al agua. Desde entonces, jamás han vuelto a cruzarse.

Bordalás: «Estamos desconcertados con el no-uso del VAR» José Bordalás se mostró confundido con el uso del VAR y declaró que en su club «están desconcertados» con las ocasiones en las que no se utiliza la tecnología para avisar a los árbitros de jugadas dudosas. A 24 horas del choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Getafe ante el Valladolid, y un par de días después de perder 1-2 ante el Barcelona con una jugada polémica por un gol anulado a Jaime Mata que no revisó el VAR, el técnico alicantino se mostró desconcertado por cómo se está utilizando el vídeo arbitraje. «Siempre he dicho que he estado a favor del VAR. Lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. El desconcierto que tenemos todos es por qué no se utiliza, con el no uso del VAR. Sobre todo en las jugadas que todo el mundo aprecia y hay dudas y que al final acaban perjudicando. Eso es lo que no acabo de entender», dijo. «Intento estar tranquilo. Ya no podemos hacer nada. Este año, desafortunadamente hemos sido perjudicados en tres partidos. Los árbitros tienen buena voluntad e intentan que no ocurra esto. Vamos a dar tiempo e intentar que este tipo de hechos y errores se vayan subsanando para que estemos todos contentos», agregó. Además, preguntado por si el Comité Técnico de Árbitros debería reconocer el error en la jugada del gol de Jaime Mata como ha hecho con el penalti no pitado sobre el futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius, declaró que cree que «ellos» admiten ese fallo. «Son humanos. Los errores son evidentes. Creo que en un partido del Real Madrid, Benzema hizo un gol y el árbitro señaló una falta previa del Real Madrid y desde el VAR le avisaron de que no existía falta y fue gol. Queremos que se rectifique desde el VAR y que nadie salga perjudicado». Respecto a la eliminatoria ante el Valladolid, declaró que ésta no será fácil por la categoría del rival, que, a su juicio, está completando un gran curso. «Va a ser difícil. Es una competición atractiva y le damos importancia, como nuestro rival. El Valladolid está haciendo una gran temporada y se antoja igualada y difícil. Ya jugaron aquí y sacaron un empate. Nos crearon dificultades en gran parte del partido. Están haciendo un buen campeonato», comentó. Además, reconoció que aunque la derrota ante el Barcelona «no ha sentado bien» en el Getafe, era algo que entraba dentro de posible por la entidad de un rival que es complicado ganar desde hace varias temporadas. Ahora, dejó claro, el Getafe está centrado en el choque ante el Valladolid y dijo estar «contento» con el rendimiento de sus jugadores frente al cuadro azulgrana. «Hay que hacer un gran partido. Jugamos en casa el primer partido de la eliminatoria. Hay que marcar para el partido de vuelta, sin duda. Pero son 180 minutos y hay que tener en cuenta muchas cosas, no sólo este partido. Estamos mentalizados para intentar hacer un buen encuentro. Dejar la eliminatoria sentenciada es complicado», manifestó. Sobre si hará muchos cambios en el once inicial para recibir al Valladolid, declaró que tomará las mejores decisiones posibles para el equipo y aseguró que intentará que su alineación sea lo más competitiva posible. «El equipo está bien, sabe lo que tiene que hacer, no se le puede reprochar nada. Es un obvio, se ve. Los resultados son importantes para que la autoestima sea notable. Pero estamos bien, competimos partido a partido y ahora estamos centrados en el partido contra el Valladolid. Vamos a intentar alinear al equipo más competitivo», concluyó.

Para vengarse de aquella derrota, Bordalás tendrá que formar un equipo con tres bajas obligadas: por lesión no estarán el senegalés Amath N'Diaye y Markel Bergara, mientras que Gaku Shibasaki no podrá jugar porque está concentrado con Japón en la Copa de Asia. El entrenador del Getafe podría hacer algunas variaciones respecto al once de Liga y nombres como Leando Chichizola, Sergi Guardiola, Ignasi Miquel o el recién llegado Samu Saiz, podrían tener una oportunidad contra el Valladolid.

Diez años sin cuartos pucelanos

El Valladolid viaja a Getafe para resarcirse de la mala secuencia de resultados en la Liga, aunque jugará con un once compuesto por varios jugadores suplentes. Octavos de final es una ronda a la que hacía hace diez años que no se llegaba el equipo vallisoletano y, por eso, aunque este torneo permanezca a la sombra de la Liga el objetivo no es otro que avanzar en las eliminatorias porque, como hoy ha reconocido el entrenador, Sergio González, es un torneo que le gusta mucho.

A juicio de González, que reconoció que jugarán varios futbolistas habitualmente suplentes, el Getafe va a plantear «un partido intenso» y ha restado importancia al hecho de empezar la eliminatoria como visitantes.

«Yo prefiero jugar siempre primero fuera, pero nos da un poco igual porque tenemos que competir e intentar obtener mañana un buen resultado ante un buen rival pero nuestra manera de jugar será la misma aunque es verdad que en casa no estamos dando nuestra mejor versión pese a las ganas que tienen los jugadores», subrayó González.

«Yo prefiero jugar siempre primero fuera, pero nos da un poco igual porque tenemos que competir» SERGIO

Sobre este partido uno de los titulares fijos, el guardameta Yoel, aseguró que «el objetivo claro es la Liga pero la Copa es una competición bonita, que exige mucho y en la que hay que dar mucha importancia a cada partido».

El portero ha agregado que es una oportunidad para que la gente que contamos con menos minutos compita y demostremos que estamos preparados«, subrayó Yoel.

En el once pueden entrar jugadores como Borja, Anuar, Verde, Suárez, Joaquín, Moi o el recién recuperado Ivi López, que apenas ha podido jugar en la liga por estar lesionado.

Getafe y Real Valladolid tienen hasta el momento una línea muy similar en la competición copera de la presente temporada, ya que los dos tuvieron que medirse a un equipo de la categoría de plata en su primera eliminatoria y los dos solventaron el compromiso con autoridad.

Alineaciones probables

Getafe: Chichizola; Damián, Bruno, Ignasi Miquel, Cabrera; Samu Saiz, Flamini, Arambarri, Portillo; Sergi Guardiola, Jorge Molina.

Real Valladolid: Yoel; Antoñito, Joaquín, Calero, Nacho o Moi; Suárez, Borja, Anuar, Plano, Verde, Cop.

Árbitro: Mario Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 20.30 hora local

TV: Bein LaLiga