Estos son los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey Las 28 eliminatorias se disputarán del 2 al 4 de diciembre y Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic no juegan

Los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre.

A. A. Martes, 11 de noviembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

El sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey ha deparado 28 emparejamientos que se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre. Los 56 equipos han conocido este martes en el sorteo celebrado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas contra quién disputarán esos duelos. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic club, los equipos que juegan la Supercopa, están exentos de esta ronda y ya entrarán en liza a partir del próximo sorteo, en dieciseisavos.

Las 28 eliminatorias a partido único se van a disputar siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como locales y ha correspondido al Ourense CF -reciente ganador de la Copa Federación y representante de este torneo en la Copa del Rey Mapfre- ser el primer club cuya bola ha sido extraída en el sorteo con un rival de Primera División de su ámbito geográfico como contrincante. A partir de ahí, los equipos de Tercera, Segunda y Primera Federación de cada uno de los dos grupos han sido los siguientes en conocer a sus rivales en una ronda en la que sólo algunos clubes de Segunda División jugarán contra otro de la misma categoría con el orden de extracción de las bolas como factor que determinará cuál de los conjuntos ejerce como local y cuál como visitante.

Estos han sido los emparejamientos que ha deparado el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey:

Ourense - Girona FC

Portugalete - Alavés

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta de Vigo

Atlético Baleares - Espanyol

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Temas

Copa del Rey de fútbol