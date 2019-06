Cañizares: «Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe»

La DGT indica que los homenajes a Reyes no son por su actitud al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha remarcado que los homenajes realizados al futbolista José Antonio Reyes no son por su actitud al volante, sino por su persona, pues asegura que las causas del accidente de tráfico en el que ha perdido la vida este sábado aún se desconocen.

«Las causas del accidente se desconocen, lo que se homenajea no es una posible actitud, que no se sabe, lo que se homenajea es a esa persona, esa pérdida; todos nosotros haríamos algo parecido, son nuestros seres queridos, que apreciamos, y sale de manera natural; no se está juzgando ni diciendo cuáles son las causas del accidente, porque no se saben», ha insistido la jefa de Área de Intervención Estratégica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Pilar del Real.