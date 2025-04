Canales, tras el incidente con su entrenador que acabó el jugador en el hospital: «No me arrepiento de nada»

«No me arrepiento de nada, no he hecho nada malo». Sergio Canales no pide perdón, simplemente ofrece su versión sobre la discusión con su ... entrenador, Martín Demichelis, que derivó en un arrebato de ira, un puntapié a una puerta de cristal y el futbolista en un hospital de Monterrey con 10 puntos de sutura. La herida que le produjo en el muslo le privó de participar en el último encuentro de los 'Rayados' de México, que ganaron (3-1) al Guadalajara y aliviaron su situación, agravada por la derrota anterior ante el Tijuana (1-2).

El exrealista, con rostro muy serio y signos de cansancio, difundió un mensaje a través de sus cuentas en redes sociales en el que dejó claro que no tiene «nada» de lo que arrepentirse, pese al tremendo revuelo que se formó sobre todo en México después de este episodio: «Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo», dice el cántabro, siempre caracterizado por su profesionalidad y discreción.

También Demichelis quitó hierro desde el inicio a lo acaecido en el Centro de Entrenamiento 'El Barrial' de Monterrey. Él se muestra partidario de que los jugadores le expresen su opinión sobre situaciones de partido y de entrenamiento y ni siquiera cree que tenga un conflicto con Sergio Canales. El director técnico de los 'Rayados' fue muy crítico con el juego del equipo y del propio Canales durante la sesión de vídeo previa a un entrenamiento tras la derrota ante el Tijuana. Luego reprodujo sus reproches de forma individual al cántabro en una charla ya sobre el terreno de juego. Y el jugador, muy disgustado, se fue arrojando su camiseta al suelo, chutando una puerta de cristal que se quebró, hiriéndole, y poco menos que alentando un motín en la caseta, según algunos medios mexicanos: «O estáis con él o estáis conmigo», trasladó a compañeros veteranos como Sergio Ramos y otro exrealista como Héctor Moreno.

«Nunca he querido perjudicar a este equipo, con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido», añadió Canales, duda para el próximo partido del torneo Clausura, el derbi de la ciudad de Monterrey ante los Tigres UANL.

«Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve», añadió el exjugador de la Real, el Madrid y el Racing de Santander entre otros. Muchas de las respuestas iniciales en su cuenta de 'X' fueron de apoyo total al santanderino: «Te amo, mi capitán, tantos años pidiendo un jugador como tú, con huevos con coraje y con las ganas de hacer bien las cosas, quédate toda la vida Sergio no te disculpes por nada», decía una. «Estamos contigo y siempre lo estaremos, Mago, ahora a enfocarse para sacar el buey de la barranca todos juntos, equipo y afición remando para el mismo lado. Fuerza Canales», aportó otro usuario de 'X'.

Canales terminó su mensaje significando que «he guardado silencio por respeto, pero saben de mi compromiso y mi amor por este equipo, por eso he grabado este video para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. Y arriba el Monterrey».

Un mensaje que llega cuando quedan tres jornadas para el final de la fase regular y Rayados se está jugando clasificarse para los cuartos de final. Unos duelos en los que el equipo entrenador por Demichelis, necesita a Sergio Canales, uno de sus jugadores clave ya que en este curso ha disputado 39 encuentros con una excelente aportación de 17 goles y 12 asistencias.

Dos años en México

Canales, tras un lustro en el Betis, fichó en julio de 2023 por el Monterrey de México, que abonó 10 millones al club sevillano más otros siete en variables. El cántabro aceptó una propuesta de contrato por tres años a razón de cinco millones netos por cada uno de ellos. El centrocampista zurdo rechazó en 2018 la oferta de renovación que le hizo la Real Sociedad, donde militó durante cuatro temporadas y media, desde enero de 2023. Su rendimiento como txuri-urdin dejó mucho que desear, también porque le mermó una grave lesión de rodilla, que era la tercera: realmente sólo brilló durante su última media campaña.

Los datos evidencian que Canales no rindió como se esperaba de él en la Real, donde metió 13 goles y dio 22 asistencias en 161 partidos. En apenas 77 encuentros en el Monterrey, menos de la mitad de los que jugó como txuri-urdin, ya ha anotado más del doble de tantos, 30 en total. Y fue en el Betis donde ofreció su mejor rendimiento, con 39 tantos y 30 asistencias en 207 encuentros oficiales.