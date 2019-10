«Ese día, el campo del Levante estaba abonado a la corrupcion»

El juicio por presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 ha entrado en la fase de informes. Y lo ha hecho con un contundente análisis del fiscal, cuya intervención ha durado tres horas y 20 minutos. Ha realizado un repaso de los acontecimientos para refrendar su acusación.

«Hay unos indicios fundamentales y es que el Zaragoza necesitaba imperiosamente salvarse por muchos motivos. Estaba inmerso en una grave crisis económica. El Levante había logrado su objetivo, la permanencia. El Deportivo, el Getafe y la Real Sociedad también se lo jugaban. El Zaragoza dependía de sí mismo. Los jugadores del Zaragoza cobraban mal y se estaba preparando el concurso. Teniendo estos condicionantes, era un dinero fácil que podían ganar los jugadores del Levante sin tener ningún tipo de comportamiento contrario a los intereses del club y la masa social tampoco se lo iba a reprochar. Esto determina necesariamente el precio que hay que pagar por el amaño. El Zaragoza tenía que poner una cantidad fuerte. Había que contrarrestar la posibilidad de que otros equipos primasen al Levante por ganar. Aquel día, el 21 de mayo de 2011, ese campo estaba abonado a la corrupción», ha explicado el fiscal, quien posteriormente ha profundizado en los movimientos realizados por el club aragonés para tratar de justificar la salida de los 1,73 millones de euros que presuntamente fueron a parar a las manos de los futbolistas granotas.

«Para justificarlo, el Zaragoza hace un falseamiento de las nóminas reflejadas en los libros de contabilidad. Había que justificar como primas los 1,73 millones ante la administración concursal. Las nóminas se confeccionaron el 19 de septiembre de 2011. Este dinero solo tiene un camino, que es comprar a los jugadores del Levante. Aquí hemos demostrado hasta la saciedad que aquí no hay pago de primas. Es ilógico pagar una prima antes del partido», ha añadido.

Posteriormente, el fiscal ha analizado los movimientos de los futbolistas del Levante tras el encuentro: «Realizan operativas extrañas en 2011 después del partido. Para ellos no había nada deshonroso porque ya habían conseguido la permanencia. Un dinero fácil. El informe pericial de la Agencia Tributaria lo justifica sobradamente. Esto es una prueba de cargo. Mantienen un patrón de comportamiento anormal después del partido. Y desmontan por completo muchas de las versiones que se han dado. El número de jugadores comprados tenía que ser el máximo posible para tener la seguridad. Estos son los acusados porque son los convocados, los que pueden hacer un comportamiento noble o un comportamiento innoble. Hay un indicio generalizado. Podemos hacer explicaciones individualizadas, pero hemos aportado, y es lo relevante, un indicio global y generalizado. Como dice el Tribunal Supremo, lo relevante es que los indicios hay que valorarlos conjuntamente y no separadamente. La valoración conjunta de los indicios es lo que hemos aportado en este procedimiento. Puede haber justificaciones débiles o no probadas, pero no deben desvirtuar la justificación íntegra que hemos traído en el procedimiento de manera lógica y coherente».

Finalmente, el fiscal ha hecho énfasis en la actitud de los jugadores azulgrana durante el encuentro: «El colofón de todo esto es el partido. El disputado partido. El partido hay que verlo, esta admitido como prueba documental. Hay una cosa cierta. Tiro al palo no hay. Por eso es asombroso que se pregunte por un tiro al palo que no existe. Los jugadores del Levante quieren hacer una puesta en escena. Es una estafa. Sostenemos que los jugadores del Levante no quieren ganar el partido. En la primera parte, ningún tiro a puerta del Levante. El Zaragoza tira 11 veces a puerta. Solo dos acercamientos a la portería del Levante. Se ve cómo el Zaragoza juega en el campo del Levante porque sabe que el Levante no va a salir a la contra. El Levante juega a dar el balón al Zaragoza. En el primer gol, Gabi tira la falta, pero le ayuda mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta. Munúa hace paradas por bajo, porque tiene que hacerlas, pero se coloca tan lejos del palo por el que va a tirar que si se pone más lejos se sale del campo del Levante. Los jugadores del Levante tienen profunda aversión al área del Zaragoza en todo el partido. Lo más bonito del partido es la tangana. Sobre el gol de Gabi en la segunda parte, si a un jugador de esa categoría le dejas tirar, evidentemente mete un golazo. Munúa tampoco hace un intento para parar con su colocación. Hace la estatua. No hay ninguna aproximación más allá del gol de Stuani. La puesta en escena tiene que tener un reflejo no sólo en los dos años de prisión sino en la inhabilitación. Es una estafa y un engaño».