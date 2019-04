Borja Ruiz: «No estamos jugando mal, pero da la sensación de que la pelota no quiere entrar» Compromiso. Borja Ruiz apuesta por seguir peleando hasta el final. Borja Ruiz, jJugador del Bar Sport FÚTBOL 7 Jueves, 11 abril 2019, 11:54

Equipo clásico del torneo. Las han visto de todos los colores. Habitual en las Fases Finales. Campeón del Apertura. Y, sorprendentemente, cierra la tabla en el Clausura. Borja Ruiz es uno de sus goleadores de un Bar Sport en horas bajas.

-¿Qué está pasando?

-Pues de todo. Las lesiones nos están matando. Cuando tienes una plantilla corta, si se te lesionan dos pilares, al final te pasa factura. Además, también creo que en el Apertura nos entró todo lo que nos podía entrar durante las dos próximas temporadas y ahora no.

-¿Tanto afecta?

-Afecta mucho. Uno de los pilares, Asier Rubio, fue pichichi en el Apertura. Y en el Clausura todavía no ha podido jugar. Y si además de lesionarse el pichichi del equipo, caen también más jugadores, la cosa se complica mucho. En las tres últimas jornadas está jugando de jugador nuestro portero suplente. Con eso creo que está todo dicho.

-¿Hay esperanza de salvación?

-Lo vamos a intentar, pero sabemos que está complicado. Insisto, no estamos jugando mal, pero da la sensación de que la pelota no quiere entrar. El calendario no es fácil, pero ya nos hemos visto en otras iguales hace varios años. La verdad, aunque suene raro, el tema del descenso no nos está afectando porque ya hemos bajado otras veces. Eso sí, lo vamos a intentar.

-¿Y qué pasó en el Apertura?

-En el Apertura entre Asier y yo logramos 26 goles. Entraba todo. Ahora nuestro portero suplente y yo llevamos tres goles cada uno. Máximos goleadores del equipo. Es así. Y eso que él lo está haciendo fenomenal. La moneda se ha dado la vuelta y ahora tenemos que intentar volver a voltearla.

-¿Puede afectar la situación actual del equipo a la Fase Final?

-Al contrario. Yo creo que nos va a quitar presión. Si nos salvamos, perfecto. Pero lo consigamos o no, vamos a ir allí a disfrutar. Desde luego, no tendremos el cartel de favorito que se te coloca cuando vienes de ganar Apertura y Clausura o de estar arriba. Y eso también puede jugar a nuestro favor.

-¿Un posible descenso afectaría al futuro del equipo?

-No, el equipo seguirá sea en División de Honor o en Primera. Ya hemos descendido y vuelto a ascender en anteriores ocasiones. Pero sí es cierto que va a obligar a hacer un análisis. Qué gente puede y quiere seguir. Jugar con una plantilla corta hace que te puedan ocurrir estas cosas.