El bertso entre Pradales y Arrasate de cara al partido de la Euskal Selekzioa contra Palestina: «Herria gogotsu dago»

El lehendakari y el seleccionador vasco se juntan para cantar y promocionar así el encuentro en el único entrenamiento previo de la selección vasca en Lezama

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:34

La cuenta atrás para el regreso de la Euskal Selekzioa ya ha comenzado. El seleccionador, Jagoba Arrasate, y los jugadores ya se han puesto manos a la obra este viernes en Lezama para preparar el encuentro del sábado en San Mamés ante Palestina. El lehendakarik Imanol Pradales se ha acercado a la sesión y ha cantado un bertso junto al berrriatuarra a dos voces.

«Mister zer moduz dago taldea?/herria gogotsu dago (mister qué tal está el equipo/el pueblo está con muchas ganas)», se inicia Pradales, antes de pasarle el balón y la palabra al técnico. «Denak bezala ni ere halaxe nago/Palestinari elkartasuna hori ezer baino lehenago/aldi berean gure bidea jorratu behar oparo/ofizialtasunaren borrokan gero eta indartsuago (como todos yo también estoy así/darle nuestro apoyo a Palestina antes de nada/al mismo tiempo seguir nuestro camino/cada vez más fuertes en la pelea por la oficialidad), responde Jagoba Arrasate, antes de cantar los dos a la vez »gero eta indartsuago«.

Doble compromiso

Todos los agentes que participan en el encuentro de este sábado han coincidido en la tremenda importancia simbólica que tiene el encuentro de este sábado. Como bien dice Jagoba Arrasate en el bertso, para mostrarle la solidaridad al pueblo palestino pero también por supuesto, para poder seguir dando pasos en el camino a la oficialidad.

Mikel Labaka destacó en una entrevista para este periódico el compromiso de los clubes y los jugadores, quienes en su gran mayoría han tenido una respuesta «positiva» a la llamada de la Euskal Selekzioa. De la Real Sociedad, Zubeldia, Gorrotxategi, Aihen y Marrero serán de la partida mañana, toda vez que Aritz Elustondo, también convocado, no podrá formar parte del equipo por una lesión.

Zubeldia, Gorrotxategi, Aihen y Marrero, antes del entrenamiento. RS

