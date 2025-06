El Beasain jugará la final por el ascenso a 2ª RFEF

Sufrió para conseguirlo, pero el Beasain disputará finalmente la final del playoff por el ascenso a Segunda RFEF. Los vagoneros se impusieron 0-1 ... en casa del Portugalete en un disputado choque, por lo que tras el empate a uno de la ida en Beasain, lograron clasificarse para jugarse el ascenso frente al Cortes, campeón del grupo navarro que se impuso a Peña Sport.

Ninguno de los dos equipos quiso hacer experimentos al principio del encuentro, ni tomar demasiados riesgos. Una cita así no es muy propicia para hacerlos. Fue una primera parte muy similar a la de la ida entre dos equipos cerrados, caracterizados por su solidez defensiva y por no conceder espacios. Ambos prefieren esperar al error del rival para armar contraataques, pero no hubo demasiadas opciones para ello.

El Portugalete llevaba la iniciativa en cuanto a la posesión de balón se refiere, pero le costaba superar líneas ante un Beasain muy rocoso, al que cuesta horrores hacerle daño. Con el paso del tiempo, los jarrilleros ganaron cierta soltura, terminando con buenas sensaciones la primera mitad, pudiéndose ir incluso por delante en el marcador.

En el minuto 36, Aitor Villar dio un brillante pase por encima de la defensa a Okolo, quien estuvo listo para atacar el espacio, pero no estuvo tan certero en la definición, enviando el remate demasiado alto. Solo seis minutos después, el propio Villar robó un balón en campo contrario y trató de sorprender al guardameta con una buena vaselina, pero Artetxe metió la mano para enviar el esférico a córner. Justo después, los vagoneros también dispusieron de una buena oportunidad en un contraataque que finalizó Eizagirre, topándose con un atento Ibon González, que repelió la acción desde el suelo. Todo quedaba a expensas de lo que ocurriera en el segundo tiempo.

Épica

En el minuto 53 de partido, los guipuzcoanos realizaron una jugada sublime, a la que le puso el broche Bengoetxea con un recorte en el área pequeña para sentar a dos defensores y rematando a placer hasta el fondo de las mallas para poner por delante a su equipo. Sorprendiendo y tirando de épica, los vagoneros silenciaban el estadio de La Florida, al que el tanto visitante sentó como un auténtico jarro de agua fría. A partir del gol, al Beasain no le quedó otra que resistir el empuje de los locales, que no iban a bajar los brazos de manera tan fácil.

No obstante, los guipuzcoanos hicieron un gran ejercicio de resistencia, y el Portugalete fue incapaz de meter un gol que habría forzado la prórroga. Con su victoria de ayer, el Beasain hizo bueno el empate a uno de la ida, y certificó su pase a la final del playoff.

Victoria dulce para el equipo guipuzcoano, ante un rival que fue su verdugo la temporada pasada. Los vagoneros consuman con su victoria de ayer su venganza contra los vizcainos. Ahora, el Beasain tiene por delante un gran reto, la final contra el Cortes, que decidirá esta semana y la siguiente cuál de los dos conjuntos asciende a Segunda Federación. La ida se jugará este sábado a las 18.30 horas, en el estadio San Francisco Javier.