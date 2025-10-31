Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arkixkil luce su nuevo césped: «Habrá más de uno que eche de menos el barro»

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:00

La odisea de jugar a fútbol en el campo Arkixkil de Leitza inundado de barro fue protagonista de numerosos vídeos, reportajes y fotografías el pasado ... invierno tras la publicación de El Diario Vasco. Una historia que retrotraía a muchos a los partidos que disputaban hace unas décadas, pero que era impensable en pleno siglo XXI. «El barro también hacía equipo porque a los chavales les gustaba lanzarse al suelo y resbalar como si fueran en trineo. Habría que preguntar en sus casas a quienes se encargan de limpiar las equipaciones», asegura David Delgado.«La verdad es que quitando el lado romántico, ver el campo de antes suena duro y antiguo, pero habrá quien lo eche de menos, eso seguro». De todas maneras, «ahora toca disfrutar de un buen campo de hierba artificial y trabajar duro por todos los chavales para sacar adelante este gran proyecto».

