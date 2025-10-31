Arkixkil cambia el barro por el césped El Aurrera de Leitza estrena después de varios meses de obras la hierba artificial del campo tras la reacción viral que tuvieron los vídeos de DV

Los jugadores del club Aurrera de Leitza ya han comenzado sus entrenamientos en el nuevo Arkixkil. 350 jóvenes continúan con su afición deportiva en el campo de fútbol más viral de las redes sociales que se hizo famoso por los kilos y kilos de barro que ocultaban la hierba del mismo. Unos meses después de la publicación por El Diario Vasco de los vídeos e imágenes que recogían su penoso estado, luce un perfecto césped, impoluto, en el que jugar a fútbol «es otra cosa».

Así lo reconoce David Delgado, director del proyecto deportivo del club leitzarra, satisfecho del que considera «un avance muy importante en lo deportivo para este pueblo». Inmerso en los entrenamientos de los equipos, la organización de los partidos y la coordinación de los técnicos, Delgado destaca que «en estos momentos tenemos 335 jugadores con ficha en Leitza en los doce equipos que se han formado esta temporada. A estos, hay que añadir los chavales que practican otros deportes como baloncesto, balonmano y atletismo. Por lo tanto, la labor deportiva de este club es más que reseñable, ya que atrae a gran número de los jóvenes de aquí e incluso hay quien viene de Berastegi, Areso, Goizueta o Iruñea»

Las nuevas instalaciones han generado gran ilusión entre los chavales «que han seguido el proceso de las obras durante todos estos meses en los que se ha llevado a cabo el proyecto en el que, además de la mejora del césped, se ha ejecutado el cambio de las torres de luz a LED para mejorar la iluminación del campo para reducir el gasto energético, así como la renovación y la reforma de los vestuarios y duchas».

Explica Delgado que «era habitual verles observando a los trabajadores vinieras el día que vinieras y se acercaban a nosotros para preguntarnos sobre cuestiones de cómo iba a quedar, lo que iban a hacer... Pero sobre todo querían saber cuándo iban a poder entrenar y jugar en el nuevo campo. Lo que demuestra la implicación de esos chavales con el club y sus ganas de jugar a fútbol. Para ellos es muy ilusionante poder estrenarlo y se muestran orgullosos de ser de este club».

Pero Delgado incide en destacar la importancia de la implicación de los técnicos, padres, vecinos y responsables municipales que «han apoyado el proyecto de la renovación del campo de Arkixkil y sus instalaciones, pero hay que entenderlo dentro del proyecto deportivo por el que llevamos apostando los últimos años en los que el número de jugadores sigue aumentando, especialmente por parte del número de chicas que se animan a formar parte de nuestra plantilla y que tan buenos resultados están logrando».

Más horas para entrenar

David Delgado tiene claro que «los resultados deportivos son importantes, cómo no. Para eso entrenamos, pero creo que la respuesta de los chavales que vienen a entrenar formalmente cada semana y el ambiente que hay entre ellos es más que reseñable. La apuesta por la directiva, con el apoyo de los padres, para que sus hijos hagan deporte, dejen de estar mirando al móvil esas horas y estén con sus amigos o compañeros de equipo es lo que queremos destacar. Esa función social también hay que remarcarla porque somos conscientes de la problemática que existe entre nuestros hijos».

Claro que «el campo de futbol nuevo ayuda a todo ello. Su buen estado va a permitir que entrenemos como se debe y nos hubiera gustado siempre. No se puede negar que el mal estado tras las lluvias y el barro que se acumulaba impedía entrenar en buenas condiciones o incluso, nos impedía jugar a un buen nivel, porque era imposible. Por otro lado, la nueva luminaria nos va a permitir contar con más horas para poder entrenar más equipos cada día y después, contar con mayor disponibilidad para organizar los partidos de la que teníamos hasta ahora, cuestión que nos limitaba un tanto teniendo en cuenta el número de equipos que tenemos», destaca Delgado.

Club arraigado en Leitza

El peso y el vínculo de Aurrera KE en Leitza y sus vecinos es evidente. El equipo de fútbol comenzó jugando en tierra en el viejo campo situado en un terreno cedido por la papelera Sarrió. Las instalaciones actuales fueron construidas en 1999 impulsadas por los socios del club, el apoyo de los vecinos que se implicaron en auzolan para levantar el edificio del bar y la zona de los vestuarios y las duchas.

26 años después, Leitza estrena mañana su rehabilitado campo de Arkixkil y para ello se ha convocado a todos los jugadores para que participen en la jornada festiva en la que no faltarán las fotos oficiales en el nuevo césped y un partido de jugadores locales contra los veteranos de Osasuna. David Delgado confiesa la ilusión que ha generado la inauguración y reconoce que «es bonito formar parte de todo esto. El nuevo césped y las instalaciones renovadas, que llegaron como resultado al trabajo realizado y en el que la plantilla del club estaba creciendo. Es verdad que la publicación de los vídeos en redes sociales por este periódico fue muy importante para darle visibilidad al problema que teníamos y jamás hubiéramos pensado que iba a tener la repercusión que tuvo al alcanzar más de un millón y medio de visitas. Ahí empezó a moverse el proyecto de renovación del campo a otro nivel, porque supongo que a ningún responsable político le habrá gustado ver que se seguía jugando así en Navarra y, sobre todo, que ese mal estado del terreno repercutía a tantos chavales».

Delgado reconoce que «para nosotros fue impresionante y solo había que leer los mensajes que publicó la gente y desde dónde lo hizo, porque recibimos numerosas muestras de apoyo de clubes vascos y de todo el Estado. Todavía recuerdo muchos de ellos, pero me quedo con uno que me hizo mucha gracia que decía que a esos chavales hay que convalidarles su esfuerzo con un año de mili. Me resultó muy gracioso, pero recoge muy bien el reconocimiento que se merecen jugadores y técnicos por el esfuerzo y dedicación que demuestran con este club».

Dicho todo esto, el director deportivo vuelve a resaltar que «es un gran impulso para los técnicos, pero hay que seguir trabajando. Esta directiva, así como las que vendrán, deben seguir apostando por la gran función social que cumple este club con todos estos chavales y lo que eso supone a estas edades».

Ampliar «Habrá más de uno que eche de menos el barro» La odisea de jugar a fútbol en el campo Arkixkil de Leitza inundado de barro fue protagonista de numerosos vídeos, reportajes y fotografías el pasado invierno tras la publicación de El Diario Vasco. Una historia que retrotraía a muchos a los partidos que disputaban hace unas décadas, pero que era impensable en pleno siglo XXI. «El barro también hacía equipo porque a los chavales les gustaba lanzarse al suelo y resbalar como si fueran en trineo. Habría que preguntar en sus casas a quienes se encargan de limpiar las equipaciones», asegura David Delgado.«La verdad es que quitando el lado romántico, ver el campo de antes suena duro y antiguo, pero habrá quien lo eche de menos, eso seguro». De todas maneras, «ahora toca disfrutar de un buen campo de hierba artificial y trabajar duro por todos los chavales para sacar adelante este gran proyecto».

