Una árbitra de fútbol cuenta los mensajes que recibe tras los partidos

Bruno Vergara Lunes, 31 de marzo 2025, 10:39 Comenta Compartir

Su gran afición era el patinaje, pero una lesión le apartó de su deporte preferido. Su padre, que era árbitro y que le llevaba al comité de colegiados, le transmitió su pasión y Carla García Alarcón siguió sus pasos. Se hizo árbitra. A sus 21 años, compagina sus estudios con los partidos de fútbol, donde saca «un extra» para sus gastos, pero no le «daría paa vivir».

Carla ha contado algunas de las anécdotas que le suceden en los partidos y qué supone ser mujer al arbitrar los encuentros. «El hecho de ser chica, en muchos casos, ha hecho que me respeten más», ha afirmado en el podcast Lover Studios, donde también ha contado lo que le supone recibir piropos desde la grada. «Me parecen bien mientras no se falte al respeto», subraya. «Si una madre dice 'qué guapa', no pasa nada. Otra cosa es el tono o las maneras», añade. «Soy chica, respeto el feminismo, pero tampoco hay que ser extremista», dice.

La joven también ha contado que recibe mensajes a través de las redes sociales tras algunos partidos. «Ven el nombre completo en el acta y me hacen solicitudes a través de Instagram. También recibo mensajes como 'tarjeta amarilla por la falta que me haces', 'eso no era falta'», cuenta Carla, a la que no le molestan ese tipo de mensajes.

Carla aspira a dirigir partidos en Primera división. «Los árbitros cobran muy bien, entre 100.000 y 200.000 al año», asegura la joven, que arbitra encuentros en categorías inferiores, donde «no hay sueldo base y solo se cobra por partido». Así, ella ha estado en hasta cinco encuentros en un fin de semana. En cada uno de ellos gana entre 90 y 150 euros, en función de la categoría.

Durante la entrevista, a Carla le preguntan cómo actuaría con un jugador como Vinicius, un futbolista con mucho carácter y que en ocasiones se ha enfrentado a los colegiados. «Lo primero de todo, intentaría hablar con él. Al final, haciéndome la chulita o chillando no se consigue nada. Intentaría por ese camino, y si no funciona con un tono más fuerte, tarjetas... si él no colabora, no se puede hacer nada», sostiene.