Fútbol Alex Babos (Jugador del Real Unión): «En Inglaterra se juega rápido, aquí hay muchos pases» Alex Babos posa en el Stadium Gal antes de un entrenamiento. / F. DE LA HERA BORJA OLAZABAL Lunes, 26 noviembre 2018, 08:02

¿Qué hace un galés de 20 años viviendo en Irun? No podía ser otra cosa que jugar a fútbol. ¿Cómo así? La buena relación entre el Real Unión y el Derby County ha propiciado que Alex Babos, una de las perlas de la cantera de los 'rams', esté vistiendo esta temporada de txuribeltz. Es internacional sub21 por su país y Juan Domínguez, el entrenador unionista, dice de él que «tiene un gran talento ofensivo y muy buenas maneras. Se le ve que está a gusto en Irun y todo el grupo se ha volcado en ayudarle». Cierto es que en liga no está teniendo mucho protagonismo, aunque ayer en Langreo jugó quince minutos y la semana pasada fue titular, pero en Copa Federación es un fijo.

- Lleva ya unos meses por Irun y jugando en el Real Unión. ¿Cómo le va?

- Estoy muy contento en el Real Unión, me he encontrado un club y un vestuario muy amigable y acogedor. Juan también es un buen entrenador y está siendo una buena experiencia futbolística para mí.

«En Irun estoy contento y estoy aprendiendo castellano. Aquí la comida es mucho mejor y me gusta ir de tapas»

- Era el capitán en el equipo sub23 del Derby County y le dicen que el Real Unión está interesado en contar con sus servicios. ¿Qué le pareció?

- Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de venir a jugar aquí pensé que podía ser una gran oportunidad para mi carrera. Al fin y al cabo creo que el fútbol que se practica aquí es diferente al de Inglaterra y que podía aprender muchas cosas. Así que teniendo esto en cuenta, me puse muy feliz cuando me dijeron de venir a jugar al Real Unión.

- ¿Le costó tomar la decisión? Ha tenido que dejar atrás a su familia, sus amigos...

- Claro que es difícil dejar a toda mi familia en Inglaterra por un año o por el tiempo que vaya a estar jugando en Irun, pero creo que era importante decir que sí porque esto es una buena experiencia no solo por el fútbol, si no también para el resto de mi vida.

- Ha tenido tiempo para palpar el nivel del fútbol en la Segunda División B. ¿Qué le parece?

- El nivel es muy bueno en la categoría, con muchos jugadores que técnicamente son muy buenos. Y también nos estamos encontrando en el camino con muchos equipos muy buenos.

- ¿Y en el equipo? Tiene compañeros que han jugado en Primera División, en la Premier...

- El nivel también es muy alto y lo veo en cada entrenamiento. No estamos consiguiendo buenos resultados, pero creo que tenemos nivel como para, en un par de semanas, estar más arriba porque conseguiremos buenos resultados.

- Siempre se dice que el fútbol inglés es más físico y directo y que aquí se juega más al toque. ¿Cree que es así?

- En Inglaterra el fútbol es más de uno contra uno, más rápido y físico, pero aquí lo que intentan los equipos es hacer más pases, tener el control de los partidos y construir los ataques desde la parte de atrás del campo.

- ¿Y con qué fútbol se encuentra más cómodo?

- No lo sé, eso lo iré viendo con el tiempo.

- En liga no está participando mucho, pero sí en la Copa Federación.

- La Copa es una competición que nos la estamos tomando muy en serio e intentamos ganar cada partido que jugamos. Estoy participando más en esta competición y estoy contento por ello.

- ¿Qué me cuenta de su vida en Irun?

- Vivo aquí al lado del campo y lo que suelo hacer día a día es venir a entrenar o ir al gimnasio, o si no dar alguna vuelta por la ciudad.

- Me está haciendo hablar en inglés... ¿no habla castellano?

- Estoy aprendiendo y con mis compañeros lo intento porque son muy pocos los que hablan inglés.

- ¿Y de la comida?

- Eso sí que es bastante mejor que en Inglaterra. Me gusta ir de tapas.

- Otro día le explicaremos que son pintxos, no tapas.